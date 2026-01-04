CRVENA ZVEZDA PROTIV GIGANTA IZ ZAGREBA! Žreb je tako odlučio, sledi istorijsko gostovanje
Crvena zvezda će ili "pokoriti Zagreb", ili će se Hrvati radovati u prestonici Srbije.
Odbojkaši Crvene zvezde odigraće revanš utakmicu šesnaestine finala Kupa izazivača 2026. protiv Mladosti iz Zagreba u utorak, 6. januara od 17 časova u dvorani „Profesor dr Branilsav Pokrajac“ u Beogradu.
U prvom meču, odigranom u Zagrebu, Crvena zvezda je savladala Mladost sa 3:2 (15:25, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11).
Po propozicijama CEV, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dv, a poraženi bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.
Crvena zvezda će, ukoliko eliminiše Mladost, u osmini finala (21. i 28. januar) igrati protiv pobednika dvomeča između Štipa iz Severne Makedonije i Alijanc Milana iz Italije, za koji igra Nemanja Mašulović. U prvom meču, odigranom u Radovišu, u Severnoj Makedoniji, italijanski tim je slavio sa 3:0 (25:12, 25:14, 25:20). Druga utakmica je na programu u utorak, 6. januara od 17.30 u Milanu.
