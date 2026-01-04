Ostali sportovi

NIŠTA OD GREND SLEMA ZA SLOVENCA: Prevc drugi u Insbruku!

Танјуг

04. 01. 2026. u 16:11

JAPANAC Ren Nikaido pobedio je ove nedelje u Insbruku na trećem takmičenju u ski skokovima održanom u sklopu novogodišnje turneje "Četiri skakaonice".

FOTO: Tanjug/AP

Ovaj 24-godišnjak je do prve pobede u karijeri došao skokovima od 131 i 128 metara, uz osvojenih 276,5 bodova.

Drugo mesto je zauzeo Slovenac Domen Prevc, koji je imao 276 poena, skokovima od 129,5 i 128 metara. On je pobedio na prethodna dva takmičenja u okviru novogodišnje turneje koji su održani u Oberstdorfu i Garmiš-Partenkirhenu. 

Ski skakač iz Kranja neće osvojiti grend slem. Za takav podvig bile su mu potrebne sve četiri pobede.

Treća pozicija pripala je Austrijancu Štefanu Embaheru sa skokovima od 130 i 127,5 metara i osvojio je 275,8 bodova.

Prevc je sa 895,8 poena prvoplasirani u okviru Novogodišnje turneje, drugi je Austrijanac Jan Herl sa 854,4, a na trećem mestu je Embaher sa 854,1.

Slovenac se nalazi na prvom mestu i u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 1.130 bodova, dok je Japanac Rjoju Kobajaši drugi sa 762, a treći je Nikaido sa 629.

Poslednje, četvrto takmičenje u okviru 74. novogodišnje turneje biće održano 6. januara u Bišofshofenu.

