DRAMA NA SKIJANJU U SLOVENIJI: Kakva trka Svetskog kupa u Kranjskoj gori

Stotinke su odlučivale, i to ne samo o trci, već i o generalnom plasmanu...

FOTO: Tanjug/AP

Švajcarska skijašica Kamil Rast pobedila je u današnjem slalomu, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u slovenačkoj Kranjskoj Gori.

Rast je do pobede stigla u vremenu 1:40.20. Ona je u Kranjskoj Gori zabeležila treći trijumf u karijeri u slalomu, a ujedno je stigla do četvrte pobede u Svetskom kupu.

Drugo mesto je osvojila Amerikanka Mikaela Šifrin, koja je za pobednicom kasnila 14 stotinki. Treća je bila Vendi Holdener, koja je za Rastom zaostala sekundu i 83 stotinke.

Prvo mesto u generalnom plasmanu slaloma drži Šifrin sa 580 bodova, dok je Rast druga sa 362.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Šifrin sa 823 boda, dok je Rast na drugoj poziciji sa 703.

Naredna trka u Svetskom kupu u ženskoj konkurenciji biće održana 10. januara u austrijskom Cauhenseu, a na programu je spust.



Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju