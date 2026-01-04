DRAMA NA SKIJANJU U SLOVENIJI: Kakva trka Svetskog kupa u Kranjskoj gori
Stotinke su odlučivale, i to ne samo o trci, već i o generalnom plasmanu...
Švajcarska skijašica Kamil Rast pobedila je u današnjem slalomu, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u slovenačkoj Kranjskoj Gori.
Rast je do pobede stigla u vremenu 1:40.20. Ona je u Kranjskoj Gori zabeležila treći trijumf u karijeri u slalomu, a ujedno je stigla do četvrte pobede u Svetskom kupu.
Drugo mesto je osvojila Amerikanka Mikaela Šifrin, koja je za pobednicom kasnila 14 stotinki. Treća je bila Vendi Holdener, koja je za Rastom zaostala sekundu i 83 stotinke.
Prvo mesto u generalnom plasmanu slaloma drži Šifrin sa 580 bodova, dok je Rast druga sa 362.
U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodi Šifrin sa 823 boda, dok je Rast na drugoj poziciji sa 703.
Naredna trka u Svetskom kupu u ženskoj konkurenciji biće održana 10. januara u austrijskom Cauhenseu, a na programu je spust.
