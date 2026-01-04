DRES SRBIJE KRUNA KARIJERE: Gordana Petković, najbolja rukometašica u Srbiji, u 34.godini debitovala za reprezentaciju

GODINA iz snova za Gordanu Petković. Sjajna golmanka je u 34.godini debitovala za reprezentaciju, sa svojim bivšim klubom Crvenom zvezdom osvojila tri trofeja i proglašena je u izboru RSS i Sportskog žurnala, za najbolju rukometašicu u Srbiji. Nagrada dobija na težine kada se zna da glasali treneri i kapiteni klubova ARKUS lige.

Profimedia/Imagosportfotodienst/Marko Bader

- Čast i zadovoljstvo da sam proglašena sada. Ali, iz toga stoji moj višegodišnji trud, koji je uvek bio na nekom nivou i nažalost iz nekih razloga nije bio nagrađen. Smatram da sve ono što se dešavalo godinama unazad sada dolazi na neku naplatu.Reprezentacija je kruna moje karijere, prezadovoljna sam što sam dobila šansu i smatram da sam poverenje i opravdala. Nedavno SP je bilo moje prvo veliko takmičenje i zbog toga sam jako srećna i zahvalna svim ljudima koji su doprineli da budem ovde - priča za "Novosti" Petkovićeva.

Gordana je svojim primerom poslala poruku svim igračicama, bez obzira na godina, da nikad ne treba da odustanu...

- Moraju i da veruju u sebe, jer vera je pola uspeha. Uz veru ide i rad, jer bez njega nema ništa. Ako imate jasan cilj u glavi, želju i volju, sve je dostižno - kaže Petrkovićeva.

Petkovićeva je rođena u Kninu i kao četvrogodišnja devojčica pregrmela je Oluju... Pre četiri godine preživala je saobraćajnu nesreću u kojoj je njena saigračica i prijateljica Marija Pavlović poginula, a ona imala prelom ruke, rebra, jagodične kosti. Koliko ju je sve to ojačalo?

- Čovek nije verovatno svestan koliko može da podnese dok mu se ne dese teške životne stvari. Prosto to je život, nekome se desi to što se desilo meni, nekom nešto drugi, ali bitno je da budete jaki u glavi i da verujete da posle kiše uvek dođe duga... Život je turbulentan, uvek ima lepih i loših momenata, bitno je da se uhvatiti za te lepe i da su vam mislim pozitivne da će sutra biti bolje. To me je ojačalo i u sportu, i u životu, tako da mislim da je to negde doprinelo da budemo tako borbena kakva jesam - ističe Petkovićeva.

Priznaje Gordana da joj je poziv u reprezentaciju bio vetar u leđa i da će nastaviti da se trudi kako bi bila još bolja. A kako je doživela SP u Holandiji i Nemačkoj, gde je Srbija bila 12.

- S obzirom da je to bilo moje prvo veliko takmičenje ja sam prezadovoljna. Osećam se da sam podjednako važna kao i devojke koje su dugo u reprezentaciji. Tako su nas saigračice i prihvatile tako da sam imala utisak da sam tu godinama, a ne da mi je prvi put. Drago mi je što sam dobila odlične komentara, jer nije lako u tim godinama dobiti šansu. Onda su očekivanja velika, pritisak... Nadam se da sam to uspela da opravdam - kaže Petkovićeva.

Jedna je Lunde

U PRVOM delu sezone prvi golman Crvene zvezde bila je legendarna Norvežanka Katrin Lunde.

- Imala sam najbolju konkurenciju na svetu. Naučila sam da ono što meni u nekim momentima fali, to je strpljenje, smirenost, naučila sam šta znači imati vrhunskog golmana pored sebe, a opet izboriti se za neki svoj prostor ili šansu. Opet kažem sve je u glavi, to vas ojača i ja sam ponosna što sam uopšte imala priliku da treniram i da budem golman pored Lunde - ističe Gordana.

Zahvalna Šimičiću

Počela je slučajno 2004. na školskom takmičenju u Zemunu...

- Tada me je primetio Vlada Šimičić, koji je do skora trenirao Železničar iz Inđije, i pozvao da se pridružim njegovoj ekipi, jer je video da sam talentovana. Odmah sam stala na gol i zahvalna sam mu na tome, jer da njega nije bilo tada, verovatno ne bi bilo ni mene u rukometu - seća se početka Gordana.