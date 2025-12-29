Ostali sportovi

HAOS U NOVOM PAZARU! Prebio Vahida, pa završio hitno u beogradskoj bolnici (VIDEO)

29. 12. 2025. u 09:08

Ozbiljan incident obeležio je bokserski turnir "Emir Hadžimujović" u Novom Pazaru - u sportskoj hali Doguš, nakon čega je došlo do prekida takmičenja.

Foto: Printskrin

Prema informacijama sa lica mesta, tuča je izbila neposredno nakon završetka borbe, u trenutku kada je bokser koji je pobedio Novopazarca Vahida Kicaru počeo da slavi u ringu.

To je izazvalo burne reakcije dela publike, nakon čega su pojedini gledaoci uleteli u ring, a situacija je vrlo brzo eskalirala u masovni fizički sukob.

Prema najnovijim informacijama, povređen je grčki bokser koji je, iz bezbednosnih razloga, zajedno sa svojim timom odmah nakon meča napustio Novi Pazar. On je hitno prevezen u Beograd, gde je zbrinut u bolnici.

Policija je intervenisala i trenutno radi na identifikaciji lica koja su učestvovala u sinoćnjoj tuči. Istraga o svim okolnostima incidenta je u toku, a nadležni organi će, kako je najavljeno, preduzeti zakonske mere protiv odgovornih.

