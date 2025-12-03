Ostali sportovi

NOVI PORAZ ŽELEZNIČARA: Lajkovčanke u drugom kolu Lige šampiona na svom terenu izgubile od odbojkašica Milana

Slobodan Krstović

03. 12. 2025. u 21:11

ODBOJKAŠICE Železničara su u drugom kolu grupe C Lige šampiona u Lajkovcu pred 1.200 navijača izgubile od jedne od najboljih evropskih ekipa, Milana – 0:3 (20:25, 15:25, 22:25). Lajkovčanke u trećem kolu, 8.januara iduće godine, u Pireju igraju sa Olimpijakosom Branka Kovačevića, Jovane Stevanović i Milice Kubure.

НОВИ ПОРАЗ ЖЕЛЕЗНИЧАРА: Лајковчанке у другом колу Лиге шампиона на свом терену изгубиле од одбојкашица Милана

CEV (ilustracija)

Naš šampion je pružio dobar otpor Italijankama, a odskočile su Adirajana Kostadinović sa 12 i Emileta Račeva sa 11 poena. Hena Kurtagić je donela tri poena Milanu. Prva zvezda Italijanki Paola Egonu nije ulazila u igru.

U drugom meču Olimpijakos je pobedo Ezačibaši sa 3:2.

TABELA: Milano 6, Ezačibaši 4, Olimpijakos 2, Železničar 0 bodova.

