EUFORIJA TRESE SRBIJU! Evo šta je našim devojkama potrebno za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva
Rukometašice Srbije vode veliku borbu za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
Naše devojke nakon pobede nad Španijom (31:29), nalaze se na deobi drugog mesta u Grupi 2 druge faze Svetskog prvenstva.
Srbija ima četiri boda, baš koliko i Crna Gora, dok je jedina maksimalna, sa šest, domaća Nemačka.
Španija i Farska Ostrva su ispod sa dva boda, dok je Island bez poena.
Srbija naredni meč igra u četvrtak od 15.30, kada će odmeriti snage sa Farskim Ostrvima, protiv kojih je favorit.
Ukoliko tu ulogu opravda na terenu dvorane u Dortmundu, baš kao i Nemačka protiv Crne Gore (ili makar bude nerešeno), izabranice Hosea Ignasija Pradesa došle bi na korak od plasmana dalje.
Za to bi im, u tom slučaju, bio dovoljan bod u duelu sa Crnom Gorom, u poslednjem kolu, u subotu od 17.00 časova.
