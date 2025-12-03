EUFORIJA TRESE SRBIJU! Evo šta je našim devojkama potrebno za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva

Rukometašice Srbije vode veliku borbu za plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP

Naše devojke nakon pobede nad Španijom (31:29), nalaze se na deobi drugog mesta u Grupi 2 druge faze Svetskog prvenstva.

Srbija ima četiri boda, baš koliko i Crna Gora, dok je jedina maksimalna, sa šest, domaća Nemačka.

Španija i Farska Ostrva su ispod sa dva boda, dok je Island bez poena.

Srbija naredni meč igra u četvrtak od 15.30, kada će odmeriti snage sa Farskim Ostrvima, protiv kojih je favorit.

Ukoliko tu ulogu opravda na terenu dvorane u Dortmundu, baš kao i Nemačka protiv Crne Gore (ili makar bude nerešeno), izabranice Hosea Ignasija Pradesa došle bi na korak od plasmana dalje.

Za to bi im, u tom slučaju, bio dovoljan bod u duelu sa Crnom Gorom, u poslednjem kolu, u subotu od 17.00 časova.

