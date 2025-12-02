"PROMENILE SMO MENTALNI SKLOP": Junakinja Srbije protiv Španije se oglasila posle velike pobede

VELIKU pobedu ostvarile su rukometašice Srbije koje su u prvom meču druge faze Svetskog prvenstva savladale Španiju sa 30:28, a jedna od junakinja trijumfa bila je Jovana Risović.

FOTO: Profimedia

Golman naše reprezentacije je sjajnim odbrana u finišu meča omogućila da se lakše igra u napadu i napravi veliki preokret.

- Verovala sam da možemo da pobedimo, verovala sam u ovaj tim. Igrali smo bolju odbranu u drugom poluvremenu, to je odlučilo. Mentalni skop smo promenile posle Nemačke, ali danas smo se dogovorili da idemo maksimalno. Odmorićemo se, spremićemo taktiku i bićemo spremne - rekla je Risović posle utakmice.

Podsetimo, Srbija naredni meč igra u četvrtak od 15.30 protiv Farskih Ostrva.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju