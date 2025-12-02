Ostali sportovi

"PROMENILE SMO MENTALNI SKLOP": Junakinja Srbije protiv Španije se oglasila posle velike pobede

Časlav Vuković

02. 12. 2025. u 18:33

VELIKU pobedu ostvarile su rukometašice Srbije koje su u prvom meču druge faze Svetskog prvenstva savladale Španiju sa 30:28, a jedna od junakinja trijumfa bila je Jovana Risović.

ПРОМЕНИЛЕ СМО МЕНТАЛНИ СКЛОП: Јунакиња Србије против Шпаније се огласила после велике победе

FOTO: Profimedia

Golman naše reprezentacije je sjajnim odbrana u finišu meča omogućila da se lakše igra u napadu i napravi veliki preokret.

- Verovala sam da možemo da pobedimo, verovala sam u ovaj tim. Igrali smo bolju odbranu u drugom poluvremenu, to je odlučilo. Mentalni skop smo promenile posle Nemačke, ali danas smo se dogovorili da idemo maksimalno. Odmorićemo se, spremićemo taktiku i bićemo spremne - rekla je Risović posle utakmice.

Podsetimo, Srbija naredni meč igra u četvrtak od 15.30 protiv Farskih Ostrva.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu