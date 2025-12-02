"PROMENILE SMO MENTALNI SKLOP": Junakinja Srbije protiv Španije se oglasila posle velike pobede
VELIKU pobedu ostvarile su rukometašice Srbije koje su u prvom meču druge faze Svetskog prvenstva savladale Španiju sa 30:28, a jedna od junakinja trijumfa bila je Jovana Risović.
Golman naše reprezentacije je sjajnim odbrana u finišu meča omogućila da se lakše igra u napadu i napravi veliki preokret.
- Verovala sam da možemo da pobedimo, verovala sam u ovaj tim. Igrali smo bolju odbranu u drugom poluvremenu, to je odlučilo. Mentalni skop smo promenile posle Nemačke, ali danas smo se dogovorili da idemo maksimalno. Odmorićemo se, spremićemo taktiku i bićemo spremne - rekla je Risović posle utakmice.
Podsetimo, Srbija naredni meč igra u četvrtak od 15.30 protiv Farskih Ostrva.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! Nestvaran preokret rukometašica protiv Španije na šampionatu planete! (FOTO)
02. 12. 2025. u 17:04 >> 17:11
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
02. 12. 2025. u 14:58
SADA JE SVE JASNO! Evo ko je zamenio Željka Obradovića na klupi Partizana
02. 12. 2025. u 13:46 >> 13:46
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)