DALEKO OD POLUFINALA: Naši plivači startovali na Evropskom prvenstvu u malim bazenima u poljskom Lublinu

PRVI dan Evropskog prvenstva u 25-metarskom bazenu u poljskom Lublinu bio je samo zagrevanje za srpske plivače. Svi, koji su juče startovali u kvalifikacijama bili su daleko od polufinala.

foto m.vukadinović

Najuspešnija je bila Martina Bukvić, koja je na 100 m prsno bila 28 (1.07,43). Nikola Simić je na 400 m slobodno bio 37. (3.47,04), a Uroš Živanović na 100 m prsno 40. - 58,69. Sutra će se Simić takmičiti na 1.500 m slobodno.

Četvrti član naše selekcije, Nikola Aćin startovaće u četvrtak na 100 m leđno. Aćin će sa takmičiti još na 50 i 100 m slobodno i 50 m leđno, Bukvićeva na 50 i 200 m prsno, Živanović na 50 m prsno i Simić na 800 m kraul.

Šampionat se završava u nedelju.