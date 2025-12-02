DALEKO OD POLUFINALA: Naši plivači startovali na Evropskom prvenstvu u malim bazenima u poljskom Lublinu
PRVI dan Evropskog prvenstva u 25-metarskom bazenu u poljskom Lublinu bio je samo zagrevanje za srpske plivače. Svi, koji su juče startovali u kvalifikacijama bili su daleko od polufinala.
Najuspešnija je bila Martina Bukvić, koja je na 100 m prsno bila 28 (1.07,43). Nikola Simić je na 400 m slobodno bio 37. (3.47,04), a Uroš Živanović na 100 m prsno 40. - 58,69. Sutra će se Simić takmičiti na 1.500 m slobodno.
Četvrti član naše selekcije, Nikola Aćin startovaće u četvrtak na 100 m leđno. Aćin će sa takmičiti još na 50 i 100 m slobodno i 50 m leđno, Bukvićeva na 50 i 200 m prsno, Živanović na 50 m prsno i Simić na 800 m kraul.
Šampionat se završava u nedelju.
Preporučujemo
ČUDESAN PREOKRET SRPKINjA: Kako su naše rukometašice pobedile Španiju?
02. 12. 2025. u 23:18
ŠTA ĆE REĆI "GROBARI"? Ovo su uradile "delije"
02. 12. 2025. u 22:54
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)