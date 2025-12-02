Ostali sportovi

DALEKO OD POLUFINALA: Naši plivači startovali na Evropskom prvenstvu u malim bazenima u poljskom Lublinu

Slobodan Krstović

02. 12. 2025. u 14:50

PRVI dan Evropskog prvenstva u 25-metarskom bazenu u poljskom Lublinu bio je samo zagrevanje za srpske plivače. Svi, koji su juče startovali u kvalifikacijama bili su daleko od polufinala.

ДАЛЕКО ОД ПОЛУФИНАЛА: Наши пливачи стартовали на Европском првенству у малим базенима у пољском Лублину

foto m.vukadinović

Najuspešnija je bila Martina Bukvić, koja je na 100 m prsno bila 28 (1.07,43). Nikola Simić je na 400 m slobodno bio 37. (3.47,04), a Uroš Živanović na 100 m prsno 40. - 58,69. Sutra će se Simić takmičiti na 1.500 m slobodno.

Četvrti član naše selekcije, Nikola Aćin startovaće u četvrtak na 100 m leđno. Aćin će sa takmičiti još na 50 i 100 m slobodno i 50 m leđno, Bukvićeva na 50 i 200 m prsno, Živanović na 50 m prsno i Simić na 800 m kraul.

Šampionat se završava u nedelju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!