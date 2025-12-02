ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.

Ruskim i beloruskim sportistima je bilo potpuno zabranjeno učešće na takmičenjima koje organizuje FIS, Međunarodna skijaška federacija, a kako su Rusi i te kako zainteresovani za zimske sportove, te sankcije su im posebno teško padale.

Kad god bi FIS nešto odlučio povodom pomenutih zabrana, ruski zvaničnici bi se žalili, žalba bi bila odbacivana, i tako u krug, a bliže se Zimske olimpijske igre... I, Rusi su rešili da se više ne igraju te igre, već da se žale najvećoj instanci za pravna pitanja u sportu - Sudu za sportsku arbitražu u Lozani.

Odluka je danas stigla i kao hitnu vest objavile su je sve vodeće ruske medijske kuće, a ta vest glasi ovako:

"Rusija je dobila slučaj protiv Međunarodne skijaške i snoubord federacije na Arbitražnom sudu (CAS)!

FIS je sada obavezna da dozvoli ruskim sportistima da se takmiče na međunarodnom nivou. U olimpijskim disciplinama biće neutralni, a u paraolimpijskim disciplinama biće im dozvoljeno da se takmiče pod nacionalnom zastavom i sa svim nacionalnim atributima.

Ruski sportisti sada imaju pravo da učestvuju na svim međunarodnim takmičenjima, uključujući kvalifikacije za Olimpijske i Paraolimpijske igre 2026. godine.

Ovo je treća sudska presuda u korist Rusije u zimskim olimpijskim sportovima. Prethodno je Rusija pobedila boreći se za nastupe u bobu, te skeletonu i sankanju", ističe se u vesti ruske novinske agencije RIA Novosti.

Za Ruse stiže sve više dobrih sportskih vesti (a Ukrajina baš i nije srećna zbog toga)

I Međunarodna klizačka unija (ISU) donela je ove godine odluku da ruski takmičari, zasad bez zastava i himne, mogu da učestvuju u tri sporta:

umetničko klizanje

brzo klizanje - klasično

brzo klizanje - na kratke staze

Sve to je pogodilo pravo u srce čelnike ukrajinskog umetničkog klizanja, koji su se obratili saopštenjem za javnost u kome su oštro reagovali na odluku ISU.

"Novosti" vam prenose to saopštenje u celosti:

"Ogorčeni smo! Inogrišete pravdu, savest, ljudskost..."

"Ukrajinska federacija umetničkog klizanja (UFFK) ogorčena je prijemom ruskih klizača na olimpijska kvalifikaciona takmičenja koji aktivno podržavaju krvavi rat koji je njihova zemlja pokrenula u Ukrajini.

Veoma je simbolično što je ISU objavila ovu odluku na dan kada su ruske vlasti brutalno granatirale Kijev, Krivi Rog i druge gradove.

Trenutno Rusija nastavlja svoju ofanzivu punog obima, svakodnevno napredujući po teritorijama koje su ukrajinske po svim normama međunarodnog prava. Civilni objekti su svakodnevno pod vatrom, a civili ginu. Odnosno, trenutno nema pozitivnih pomaka i razloga da se kaže da je Rusija oslabila ili ublažila svoje agresivne akcije. Naprotiv, svakim danom čujemo sve više izjava ruskog rukovodstva o daljim planovima za agresiju, a baš je juče predsednik Ruske Federacije predložio 'iz radoznalosti' da se Kijev udari najnovijim oružjem. Ustupci Rusima u ovakvim okolnostima mogu samo da ojačaju njihovo poverenje u sopstvenu nekažnjivost.

Niko u svetu se više ne zavarava takozvanim neutralnim statusom ruskih sportista, znajući da iza tog statusa stoji ista agresija, neskrivena radost zbog masovnih ubistava Ukrajinaca i prezir prema rivalima u sportskoj areni. To potvrđuju i brojni dokazi koje na adresu ISU stalno dostavlja naša federacija, a koji, kako se ispostavilo, nisu uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o prijemu Rusa na takmičenja. Štaviše, svetska organizacija je to uradila u 'tajnom režimu', a da o ovoj nameri nije obavestila UFFK, koji je član ISU, i ne uključivši nas u diskusiju.

Ova odluka je zasnovana na obmani i manipulaciji. Šteta što je u takvoj situaciji ISU krenula putem dvostrukih standarda, s jedne strane izjavljujući podršku Ukrajini i njenim sportistima u ovom strašnom ratu, a s druge strane ignorišući pojmove kao što su pravda, savest i ljudskost...

UFFK smatra odluku ISU-a da primi predstavnike zemlje agresora na olimpijska kvalifikaciona takmičenja neprihvatljivom i nečuvenom i podseća da je sport u Ruskoj Federaciji nastavak državne politike i da se koristi kao sredstvo za ratnu propagandu.

Pozivamo rukovodstvo ISU, uključujući sve članove Saveta ISU, da posete Ukrajinu, posebno uništene infrastrukturne objekte u Harkovu, Hersonu i drugim mestima", navodi se na kraju saopštenja ukrajinske kuće umetničkog klizanja.

Pustili ih iznenada na Svetsko prvenstvo, a oni oduševili

Svetska federacija plivačkih sportova, koja se odnedavno zove "Svetska akvatika", pozvala je Ruse da učestvuju na Svetskom prvenstvu u plivanju u malim bazenima.

Iako su imali samo dve nedelje da se organizuju, pribave sva neophodna dokumenta i stignu u Budimpeštu, takmičari iz Ruske Federacije su zablistali.

Pet zlatnih medalja osvojio je nestvarni ruski junior Miron Lifincev, koji je briljio u seniorskoj konkurenciji i kao pojedinac (dva prva mesta) i kao član štafeta (tri zlatna odličja), a Kiril Prigoda je osvojio tri zlata (u štafetama) i tri srebra (u pojedinačnim nastupima). Četvrto zlato za Rusku Federaciju osvojio je Ilja Borodin, na 400 metara mešovito.

Rusija može od sada da nastupa i u još tri ekipna sporta

Svetska federacija plivačkih sportova donela je nešto ranije ove godine i rešenje da Rusima dozvoli povratak u tri sporta koja se održavaju u bazenima.

Vaterpolo se tada nije spominjao kao sada, ali Rusi i Ruskinje mogu da učestvuju u sledećim timskim sportskim disciplinama:

Sinhrono plivanje

Plivačke štafete

Sinhroni (timski) skokovi u vodu

Jedini uslov koji je ostao na snazi je, poput onog na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, da se prilikom nastupa naglasi da su u pitanju "neutralni sportisti".

Ruska trobojka se neće još neko vreme vijoriti nad bazenima, ali će svi znati da su u vodi - ekipe iz Rusije.

Naročito kada se pojave nestvarno uigrane ruske sinhorne plivačice, čiji jedan od nastupa, i to onaj legendarni, njihov poslednji olimpijski, u Tokiju 2021, možete i vi da pogledate:

Dan kada su Ruskinje šokirale svet

