SRPSKA ODBOJKA TUGUJE: Preminuo bivši selektor juniorki, najmlađi trener u Jugoslaviji

Aurelijan Luka, nekadašnji odbojkaš, odbojkaški trener i sportski radnik, preminuo je juče u Vršcu, deset dana posle 85. rođendana, saopštio je Odbojkaški savez Srbije.

Aurelijan Luka je rođen u Vojvodincima, na granici sa Rumunijom.

Dolaskom u Vršac, kao gimnazijalac, zaljubio se u odbojku i kao talentovan igrač po završetku gimnazije odlazi u Zrenjanin, gde stiče i zvanje nastavnika. Odbojkaški trener postaje 1964. godine, kao najmlađi trener u Jugoslaviji.

Od 1966. trenira odbojkašice u Vršcu, a u proleće 1977. formirao je i muški klub.

Aurelijan Luka je 1981. bio trener ženske juniorske reprezentacije Jugoslavije.

Aurelijan Luka / FOTO: OSS

Dobitnik je više nagrada i priznanja, a među njima su Oktobarska nagrada grada Vršca, nagrada „Jovan Mikić Spartak“, najveća sportska nagrada u oblasti sporta na teritoriji Vojvodine, „Zlatna plaketa OS Vojvodine za životno delo, Orden zasluga za narod sa srebrnom zvezdom...

Aurelijan Luka će biti sahranjen na Gradskom groblju u Vršcu u utorak, 2. decembra u 13 časova.

