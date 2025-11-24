HITNO SE OGLASILI IZ PARTIZANA! Evo šta su poručili navijačima pred meč sa Hrvatima
Partizan u utorak igra jednu od odlučujućih utakmica u borbi za plasman u Top 16 fazu Lige Evrope. Na Banjicu stiže Nekse, koji je u prvom međusobnom susretu slavio sa ubedljivih 30:22.
Ipak, šampion Srbije je u taj meč ušao značajno oslabljen, bez oba desna beka. Ovoga puta pored nešto bolje situacije sa zdravstvenim biltenom, crno-beli će konačno imati i podršku navijača, pošto je istekla kazna Evropske rukometne federacije.
Međutim, klub će i u narednom periodu biti pod budnim okom EHF i najmanji incident na evropskim utakmicama mogao bi biti strogo sankcionisan.
Trener Đorđe Ćirković izneo je očekivanja pred meč.
"Došli smo u situaciju da eventualnom pobedom protiv Neksea do poslednjeg kola ostanemo u igri za prolaz u Top 16. Imamo šansu da budemo jedina ekipa u grupi koja će odbraniti domaći teren. Moram da kažem da mi je jako žao što je zdravstveni bilten poslednjih mesec dana takav da ćemo i sutra biti bez nekoliko važnih i sa dva rovita igrača. To nije nikakvo opravdanje, već je meni žao kao treneru što su nas ti problemi pratili kroz grupnu fazu, jer smatram da bi u sutrašnji meč ušli sigurniji i da bi nam pobeda zajedno sa navijačima garantovala prolaz dalje. Tako je kako je, još uvek imamo šanse".
A uputio je i poseban apel navijačima:
"Ono što zaista moram da napomenem jeste da, iako je istekla kazna zabrane prisustva publike, postoje dva meča uslovno i da imamo strogo upozorenje od EHF da bilo kakav vid nasilja, provokacija, uvreda, nas udaljava bar godinu dana iz Evrope. Apelujem na sve navijače. Izdržali smo jedan jako težak period – četiri meča bez publike, a sva četiri smo dobili. Moramo da se ponašamo dostojanstveno, da pokažemo ono što zaista jesmo. Vapimo za punim tribinama, konačno smo dočekali da budemo zajedno sa svojim navijačima i ne treba to da upropastimo. Mi u Našicama nikakvu vrstu neprijatnosti nismo doživeli, osim rezultata, i voleo bih da uzvratimo na isti način, da izvršimo samo sportski pritisak na terenu".
Desni bek Nikola Crnoglavac takođe je istakao značaj podrške navijača u predstojećem duelu.
"Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica. Posle prvog kola i poraza u Našicama, dočekujemo ih pred svojom publikom. Idemo na pobedu, znamo šta nas čeka. Napokon ćemo igrati pred svojim navijačima i ovom prilikom bih želeo da ih pozovem da dođu u što većem broju i da u fer i sportskoj atmosferi zajedno ostvarimo pobedu".
Cena karata za meč petog kola grupne faze Lige Evrope između Partizana i Neksea je 300 dinara, a ulaznice možete kupiti na dan utakmice sve do početka, na blagajnama dvorane "Prof. dr Branislav Pokrajac". Direktan prenos je na Areni Sport 2.
Preporučujemo
NEZADOVOLjAN NA MARAKANI! Stranac hitno želi da napusti Crvenu zvezdu
24. 11. 2025. u 14:43
ŽARKO PASPALj U PARTIZANU! Oglasio se legendarni košarkaš i objasnio sve
24. 11. 2025. u 14:10
RAZIGRANI JUNAJTED MOŽE DO MESTA KOJE VODI U LIGU ŠAMPIONA: "Karamelama" se ne piše dobro na "Teatru snova"
MANČČESTER junajted i Everton zatvaraju 12. kolo Premijer lige u meču u kojem Ruben Amorim traži nastavak uzleta „crvenih đavola“, dok Dejvid Mojes i njegove "karamele" jure retku pobedu na „Old Trafordu“ (21.00).
24. 11. 2025. u 13:54
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 20:35
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)