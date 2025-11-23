DEBAKL SRBIJE: Rukometašice ubedljivo poražene pred start Svetskog prvenstva
RUKOMETAŠICE Srbije su ubedljivim porazom od Norveške 38:19 (18:9) okončali jak turnir "Četiri nacije" u Bergenu.
Ovo loše izdanje mora da bude opomena pred ono što sleduje, a to je Svetsko prvenstvo. Naše reprezentativke se sele se u Štutgart, gde u sredu u prvom kolu grupe C protiv Urugvaja startuju na šampionatu planete.
Izabranice Benta Dala su odigrale veoma lošu utakmicu. Već na poluvremenu se videlo da će ovo biti ubedljiv poraz (18:9, što se na kraju i dogodilo.
Srbija je ovo takmičenje završila sa tri poraza. Bolje su bile Mađarska (25:29), Španija (27:29) i Norveška (19:38).
Podsetimo, Svetsko prvenstvo se održava od 26. novembra do 14.decembra u Holandiji i Nemačkoj.
Naše rukometašice se nalaze u grupi C sa domaćinom Nemačkom, Urugvajem i Islandom.
