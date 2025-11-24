Ostali sportovi

BEOGRADSKI MEĐUNARODNI „ARENA KUP“: Karatistima „Kneza Lazara“ dva prva mesta

Зорана Рашић
Zorana Rašić

24. 11. 2025. u 10:26

NA prestižnom međunarodnom „Arena kupu“, održanom za vikend u Beogradu, mladi karatisti KK „Knez Lazar“ iz Ćuprije još jednom su dokazali da i u vrlo jakoj konkurenciji mogu da ostvare izvanredne rezultate.

Foto: Fejsbuk/KK "Knez Lazar" Ćuprija

Helena Petković osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju u svojoj kategoriji, dok je Petar Miladinović briljirao zlatom u apsolutnoj kategoriji.

Mladi talenti u karateu iz Ćuprije odneli su i dva srebra - dva druga mesta, a osvojili su ih Ognjen i Elena Jovanović, dok je Isidora Ristov bila treća u apsolutnoj kategoriji, kao i Pavle Miladinović u konkurenciji dečaka do 47 kilograma.

Foto: Fejsbuk/KK "Knez Lazar" Ćuprija

Osmi po redu „Arena kup“ održan je u Sportskom centru „Voždovac“ na Banjici u organizaciji KK „Arena“ i Beogradskog karate-saveza, okupivši nekoliko stotina takmičara iz Srbije i regiona.

