BEOGRADSKI MEĐUNARODNI „ARENA KUP“: Karatistima „Kneza Lazara“ dva prva mesta
NA prestižnom međunarodnom „Arena kupu“, održanom za vikend u Beogradu, mladi karatisti KK „Knez Lazar“ iz Ćuprije još jednom su dokazali da i u vrlo jakoj konkurenciji mogu da ostvare izvanredne rezultate.
Helena Petković osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju u svojoj kategoriji, dok je Petar Miladinović briljirao zlatom u apsolutnoj kategoriji.
Mladi talenti u karateu iz Ćuprije odneli su i dva srebra - dva druga mesta, a osvojili su ih Ognjen i Elena Jovanović, dok je Isidora Ristov bila treća u apsolutnoj kategoriji, kao i Pavle Miladinović u konkurenciji dečaka do 47 kilograma.
Osmi po redu „Arena kup“ održan je u Sportskom centru „Voždovac“ na Banjici u organizaciji KK „Arena“ i Beogradskog karate-saveza, okupivši nekoliko stotina takmičara iz Srbije i regiona.
