ZAGREVANJE ZA NEMAČKU: Rukometašice sutra putuju u norveški Bergen, gde će na "Posten kupu" videti koliko mogu na Svetskom prvenstvu

VEDRE, motivisane, odlučne. Rukometašice se trude da iskoriste svaki minut na kratkim, završnim pripremama za SP od 26. novembra do 14. decembra u Holandiji i Nemačkoj. Naše devojke već sutra napuštaju Beograd i sele se u norveški Bergen, gde će igrati na veoma jakom turniru.

FOTO: Nebojša Paraušić

Katarina Krpež Šlezak i drugarice u četvrtak (20.30) će protiv Mađarske startovati na "Posten kupu". U petak će se posvetiti treninzima, a u subotu (14.00) ih očekuje duel sa Španijom, s kojom će se najverovatnije sastati u drugoj fazi šampionata. Za očekivati je da obe selekcije sakriju svoje adute. Na kraju turnira, u nedelju (16.45) Srpkinje imaju najteži ispit, sastaće se sa olimpijskim pobednikom, evropskim šampionom i viceprvakom sveta, Norveškom.

Posle duela sa veoma jakim selekcijama srpske dame znaće na čemu će morati još da porade do starta u grupi C u Štutgratu. Devojke ne kriju da je dobro što će u sredu, 26. novembra u prvom kolu igrati protiv Urugvaja. U tom meču su apsolutne favoritkinje. Teži zadatak očekuje ih 28. novembra protiv Islanda, a najteži protivnik, 30. je Nemačka. Bilo bi dobro da u drugu fazu prenesu što više bodova.

U drugoj fazi njihova grupa se spaja sa grupom D u kojoj su Španija, Crna Gora, Farska ostrva i Paragvaj. Mada su selekcije po meri devojke ne žele previše da planiraju, da obećavaju, jer smatraju da je najvažnije da idu korak po korak.