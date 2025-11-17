ĆUPRIJSKI NAJMLAĐI KARATISTI OSVETLALI OBRAZ: Sa Kupa u Mladenovcu dva prva mesta

MINULOG vikenda u Mladenovcu je održan Kup Srbije koji je okupio mlade karatiste iz brojnih srpskih klubova, a takmičari iz Ćuprije iz kluba koji nosi ime kneza Lazara nisu propustili priliku da se još jednom dokažu.

Foto. Fejsbuk/Sportski savez Ćuprije

U pojedinačnom izvođenju kata Isidora Ristov zauzela je prvo mesto u svojoj kategoriji i drugo u apsolutnoj kategoriji, a prvom mestu obradovala se i Mila Mickić u konkurenciji svojih vršnjaka.

Odlična treća mesta pripala su Viktoriji Ristov i Eleni Jovanović.

Karate klub „Knez Lazar“ iz grada na Velikoj Moravi već godinama podstiče dečake i devojčice sa teritorije te opštine da treniraju ovaj borilački sport, a rezultat tog rada sa decom su odlični rezultati koje kontinuirano postižu na velikom broju takmičenja.

Učešće na turniru u Mladenovcu sufinansirano je iz budžeta SO Ćuprija.