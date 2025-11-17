Ostali sportovi

ĆUPRIJSKI NAJMLAĐI KARATISTI OSVETLALI OBRAZ: Sa Kupa u Mladenovcu dva prva mesta

Зорана Рашић
Zorana Rašić

17. 11. 2025. u 13:58

MINULOG vikenda u Mladenovcu je održan Kup Srbije koji je okupio mlade karatiste iz brojnih srpskih klubova, a takmičari iz Ćuprije iz kluba koji nosi ime kneza Lazara nisu propustili priliku da se još jednom dokažu.

ЋУПРИЈСКИ НАЈМЛАЂИ КАРАТИСТИ ОСВЕТЛАЛИ ОБРАЗ: Са Купа у Младеновцу два прва места

Foto. Fejsbuk/Sportski savez Ćuprije

U pojedinačnom izvođenju kata Isidora Ristov zauzela je prvo mesto u svojoj kategoriji i drugo u apsolutnoj kategoriji, a prvom mestu obradovala se i Mila Mickić u konkurenciji svojih vršnjaka.

Odlična treća mesta pripala su Viktoriji Ristov i Eleni Jovanović.

Karate klub „Knez Lazar“ iz grada na Velikoj Moravi već godinama podstiče dečake i devojčice sa teritorije te opštine da treniraju ovaj borilački sport, a rezultat tog rada sa decom su odlični rezultati koje kontinuirano postižu na velikom broju takmičenja.

Učešće na turniru u Mladenovcu sufinansirano je iz budžeta SO Ćuprija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske