ĆUPRIJSKI NAJMLAĐI KARATISTI OSVETLALI OBRAZ: Sa Kupa u Mladenovcu dva prva mesta
MINULOG vikenda u Mladenovcu je održan Kup Srbije koji je okupio mlade karatiste iz brojnih srpskih klubova, a takmičari iz Ćuprije iz kluba koji nosi ime kneza Lazara nisu propustili priliku da se još jednom dokažu.
U pojedinačnom izvođenju kata Isidora Ristov zauzela je prvo mesto u svojoj kategoriji i drugo u apsolutnoj kategoriji, a prvom mestu obradovala se i Mila Mickić u konkurenciji svojih vršnjaka.
Odlična treća mesta pripala su Viktoriji Ristov i Eleni Jovanović.
Karate klub „Knez Lazar“ iz grada na Velikoj Moravi već godinama podstiče dečake i devojčice sa teritorije te opštine da treniraju ovaj borilački sport, a rezultat tog rada sa decom su odlični rezultati koje kontinuirano postižu na velikom broju takmičenja.
Učešće na turniru u Mladenovcu sufinansirano je iz budžeta SO Ćuprija.
Preporučujemo
SRAMOTA I KRIMNAL! Hitno se oglasio predsednik Crvene zvezde, neće više da ćuti
18. 11. 2025. u 13:02
OBJAVIO KRAJ SA 29 GODINA: Četvrtfinalista Vimbldona završio karijeru!
18. 11. 2025. u 12:50
JOKIĆ I DENVER U NEVERICI! Bivši Nikolin trener Majkl Meloun ima novi posao - i to koji!
18. 11. 2025. u 12:10
KAD VIDI JOKIĆA "NIJE MU DOBRO": Najbolji defanzivac lige nema odgovor za trostrukog MVP-a
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Minesote i Denvera koji se sastaju u "Target centru" dva sata posle ponoći.
15. 11. 2025. u 13:00
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)