BOKS: "Zlatna rukavica" od 14. do 16. novembra na Zlatiboru

Turnir "Zlatna rukavica" biće održan od 14. do 16. novembra na Zlatiboru, saopšteno je danas iz Bokserskog saveza Srbije (BSS).

FOTO: BSS

Turnir "Zlatna rukavica" biće ove godine održan po 68. put.

BSS je najavio da će za razliku od prethodnih godina i decenija kada je ovo takmičenje okupljalo veliki broj boksera sa svih strana meridijana, akcenat na ovogodišnjem će biti na domaćim takmičarima.

"Veliki rezultati na međunarodnoj sceni su uvek naš prvi cilj i zadatak, a da bi se stiglo do cilja iza sebe treba ostaviti veliki rad koji će iznedriti kvalitet i uspostaviti šampionski stroj. Uz neprestani rad, mora se raditi i na reformacij svih struktura ovog sporta u našem sistemu, što mi činimo intenzivno već osam godina. Odlučili smo da ovogodišnja 'Zlatna rukavica' bude u znaku domaćih boks snaga, uz goste iz BiH i Rumunije", rekao je predsednik BSS Nenad Borovčanin.

"Pravimo prvi korak za novu budućnost, prvi korak u otkrivanju potencijalnih vrhunskih boksera koji bi mogli da postignu dobre rezultate na višim nivoima takmičenja u godinama koje su pred nama. Otvorili smo šansu mladima da pokažu svo svoje umeće u ringu na jednom od najelitnijih takmičenja sa ovih prostora, turniru koji je sinonim za tradiciju, prestiž, kredibiltet, koja ima planetarni pečat u svetu boksa", dodao je Borovčanin.

Domaćin 68. "Zlatne rukavice" je Turističko rekreativni kompleks Zlatibor od 14. do 16. novembra. Na turniru će nastupiti više od 100 takmičara. Finalni mečevi zakazani su za nedelju 16. novembar uz direktan prenos na TV Arena fajt od 17 časova.

"Ulazak u ring zahteva hrabrost, otpornost i nepokolebljivo verovanje u sebe. Ulazak u istoriju jednog takmičenja i sporta isto to nosi sa sobom. Nalet adrenalina pri ulasku u ring, huka publike i prilika da se pokažu meseci napornog rada i posvećenosti je iskustvo kakvo nijedno drugo nije", istakao je Borovčanin.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu