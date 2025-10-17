Ostali sportovi

METALAC PROTIV TOPLIČANINA: Za vikend utakmice 5. kola rukometne Super B lige

Goran Ćirović

17. 10. 2025. u 12:35

Prvenstvena trka za bodove rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“ nastavlja se ovog vikenda utakmicama 5. kola.

МЕТАЛАЦ ПРОТИВ ТОПЛИЧАНИНА: За викенд утакмице 5. кола рукометне Супер Б лиге

ZK SBRL (arhiva)

Sa dosadašnjim učinkom od sve tri pobede, i mečom manje, rukometaši kraljevačkog Metalca u nedelju će, od 17 sati, u novoj hali sportova ugostiti Topličanin iz Prokuplja koji je do sada ostvario dve pobede i dva poraza.

U ostalim mečevima 5. kola sastaju se Zlatar-Hajduk Veljko, Ub-Mačva, Smederevo-Priboj i Rudar-Loznica.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)