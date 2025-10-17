METALAC PROTIV TOPLIČANINA: Za vikend utakmice 5. kola rukometne Super B lige

Prvenstvena trka za bodove rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“ nastavlja se ovog vikenda utakmicama 5. kola.

ZK SBRL (arhiva)

Sa dosadašnjim učinkom od sve tri pobede, i mečom manje, rukometaši kraljevačkog Metalca u nedelju će, od 17 sati, u novoj hali sportova ugostiti Topličanin iz Prokuplja koji je do sada ostvario dve pobede i dva poraza.

U ostalim mečevima 5. kola sastaju se Zlatar-Hajduk Veljko, Ub-Mačva, Smederevo-Priboj i Rudar-Loznica.