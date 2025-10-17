METALAC PROTIV TOPLIČANINA: Za vikend utakmice 5. kola rukometne Super B lige
Prvenstvena trka za bodove rukometne Super B lige, grupa „istok-zapad“ nastavlja se ovog vikenda utakmicama 5. kola.
Sa dosadašnjim učinkom od sve tri pobede, i mečom manje, rukometaši kraljevačkog Metalca u nedelju će, od 17 sati, u novoj hali sportova ugostiti Topličanin iz Prokuplja koji je do sada ostvario dve pobede i dva poraza.
U ostalim mečevima 5. kola sastaju se Zlatar-Hajduk Veljko, Ub-Mačva, Smederevo-Priboj i Rudar-Loznica.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
