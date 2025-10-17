CRVENO-BELI U KOTORU: Vaterpolisti Crvene zvezde u prvom meču trećeg kola Premijer Regionalne lige sutra gosti Primorca
POSLE evropskih ispita - regionalni. Vaterpolisti Primorca, koji su na startu Lige šampiona izgubili od Breše, ugostiće sutra (21.00) na svom bazenu ranjenu Crvenu zvezdu, koja nedavno nije uspela da izbori grupnu fazu Evrokupa. Kotorani su favoriti, a oslabljeni Beograđani pokušaće da naprave iznenađenje.
TREĆE kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, subota: Primorac - Crvena zvezda (21.00). Nedelja: Jadran HN - Budućnost (18.00), Šabac - Partizan (20.00). Ponedeljak: Novi Beograd - Radnički (19.30).
TABELA: Šabac, Novi Beograd 6, Jadran HN 5, Radnički 4, Primorac 3, Partizan, C.zvezda, Budućnost 0 bodova.
