Ostali sportovi

TROJKA JURI TREĆU RUNDU: Rukometaši Metaloplastike, Dinamo i Vojvodine pokušaće ovog vikenda da preskoče drugi krug Evrokupa

Slobodan Krstović

17. 10. 2025. u 12:13

TRI naša kluba pokušaće ovog vikenda da izbore treću rundu Evrokupa za rukometaše. Vojvodina je domaćin S.I.F. Stradi (Farska Ostrva) u oba meča, a u prvom, koji se igra večeras (18.00) Farani su nominalno domaćini.

ТРОЈКА ЈУРИ ТРЕЋУ РУНДУ: Рукометаши Металопластике, Динамо и Војводине покушаће овог викенда да прескоче други круг Еврокупа

FOTO: Tanjug/AP

Revanš mečevi druge runde, subota: Suh Arau - Metaloplastika (18.00, prvi meč 30:28). Nedelja: Karvina - Dinamo (18.00 - 27:29), Vojvodina - S.I.F Strada (18.00).

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)