TROJKA JURI TREĆU RUNDU: Rukometaši Metaloplastike, Dinamo i Vojvodine pokušaće ovog vikenda da preskoče drugi krug Evrokupa
TRI naša kluba pokušaće ovog vikenda da izbore treću rundu Evrokupa za rukometaše. Vojvodina je domaćin S.I.F. Stradi (Farska Ostrva) u oba meča, a u prvom, koji se igra večeras (18.00) Farani su nominalno domaćini.
Revanš mečevi druge runde, subota: Suh Arau - Metaloplastika (18.00, prvi meč 30:28). Nedelja: Karvina - Dinamo (18.00 - 27:29), Vojvodina - S.I.F Strada (18.00).
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
