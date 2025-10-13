REKORD SRBIJE NIKOLE AĆINA: Sjajan rezultat plivača Proletera

Nikola Aćin, reprezentativac Srbije i plivač zrenjaninskog Proletera, na prvom takmičenju u novoj sezoni, potvrdio je sjajnu formu i u trci na 100 metara slobodno oborio rekord Srbije.

Plivački savez Srbije

Na takmičenju Svetskog kupa u američkom Karmel-u, pomerio je svoju i granicu rekorda Srbije sa 47.24 na 47.06 i zauzeo 10 mesto u izuzetno jakoj konkurenciji.

Nikoli je nedostajalo samo par stotinki za ulazak u veliko finale, a sjajnom trkom potvrdio je primat najbržeg plivača u dvadesetpetmetarskim bazenima u istoriji srpskog plivanja.