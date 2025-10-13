Ostali sportovi

REKORD SRBIJE NIKOLE AĆINA: Sjajan rezultat plivača Proletera

Б.Г.

13. 10. 2025. u 08:42

Nikola Aćin, reprezentativac Srbije i plivač zrenjaninskog Proletera, na prvom takmičenju u novoj sezoni, potvrdio je sjajnu formu i u trci na 100 metara slobodno oborio rekord Srbije.

РЕКОРД СРБИЈЕ НИКОЛЕ АЋИНА: Сјајан резултат пливача Пролетера

Plivački savez Srbije

Na takmičenju Svetskog kupa u američkom Karmel-u, pomerio je svoju i granicu rekorda Srbije sa 47.24 na 47.06 i zauzeo 10 mesto u izuzetno jakoj konkurenciji.
 
Nikoli je nedostajalo samo par stotinki za ulazak u veliko finale, a sjajnom trkom potvrdio je primat najbržeg plivača u dvadesetpetmetarskim bazenima u istoriji srpskog plivanja.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 1

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)