ŽELEZNIČAR BRANI TITULU: Utakmicom između Spartaka i Crvene zvezde u Subotici počinje šampionat odbojkašica
ODBOJKAŠICE sutra počinju trku za što bolji plasman u Superligi. Titulu brani lajkovački Železničar, TENT želi da se popne na krov Srbije, nekoliko ekipa iz drugog plana napada plej-of.
PRVO kolo Superlige za odbojkašice, petak: Spartak SU - Crvena zvezda (19.00). Subota: Železničar - Jedinstvo UŽ (19.00), Radnički - Srem (16.00), Jedinstvo SP - Partizan (19.00), TENT - Leskovac (19.00). Nedelja: Beograd - UB (HS "Žarkovo", 17.00).
PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični
KOŠARKAŠI Partizana će u trećem kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
09. 10. 2025. u 08:37
03. 10. 2025. u 19:45
09. 10. 2025. u 10:15
