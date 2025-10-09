Ostali sportovi

ŽELEZNIČAR BRANI TITULU: Utakmicom između Spartaka i Crvene zvezde u Subotici počinje šampionat odbojkašica

ODBOJKAŠICE sutra počinju trku za što bolji plasman u Superligi. Titulu brani lajkovački Železničar, TENT želi da se popne na krov Srbije, nekoliko ekipa iz drugog plana napada plej-of.

PRVO kolo Superlige za odbojkašice, petak: Spartak SU - Crvena zvezda (19.00). Subota: Železničar - Jedinstvo UŽ (19.00), Radnički - Srem (16.00), Jedinstvo SP - Partizan (19.00), TENT - Leskovac (19.00). Nedelja: Beograd - UB (HS "Žarkovo", 17.00).

