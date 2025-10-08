PEHAR OSTAJE U OBRENOVCU: Odbojkašice TENT-a u finalu Superkupa Srbije u Trsteniku savladale Železničar sa 3:0
PEHAR ostaje u Obrenovcu. Odbojkašice TENT-a su i novu sezonu, kao i prošlu, započele osvajanjem Superkupa Srbije. Pobednice Kupa su u Trsteniku izblokirale šampionke države, Železničar sa 3:0 (25:19, 25:21, 28:26).
Obrenovčanke su krenule silovito od prvog servisa. Pulenke Igora Žakića su se brzo odlepile, povele sa 6:2, 11:5, ali su na trenutak pale što su Lajkovčanke iskoristile da se primaknu na 16:18. Ipak, do preokreta nije došlo. U drugom činu igračice TENT-a su dominirale do 17:10, kada su igračice Železničara na servis Stanojevićeva napravili seriju 7:0 za 17:17. Do kraja seta se vodila velika borba, ali su Obrenovčanke bile sigurnije. Najneizvesniji je bio treći set. Železničar je nametnuo svoj ritam, vodio sa 8:5, 15:13, ali je TENT u finišu uspeo da preokrene i posle spasene jedne set lopte, treću meč loptu Stanimirovićeva je pretvorila u slavlje.
Najubojitija u TENT-u bile je Stanimirovićeva sa 13, a u Železničaru Račeva sa 12 poena.
