Ostali sportovi

PAO REKORD ŠUMAHERA! Luis Hamilton ispisao istoriju

Filip Milošević

07. 10. 2025. u 15:49

Vozač Formule 1 Luis Hamilton oborio je rekord Mihaela Šumahera posle trke u Singapuru.

ПАО РЕКОРД ШУМАХЕРА! Луис Хамилтон исписао историју

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Britanac je odvezao najbrži krug na pomenutoj trci i tako je čak 16 godina zaredom uspeo da makar jednu veliku nagradu okonča sa najbržim krugom.

Tako je oboren rekord Mihaela Šumahera, koji je takođe postavio u Ferariju, sa kojim na startu ovog veka dominirao u Formuli 1. 

Hamilton je tek na osmom mestu završio trku, ali može da bude srećan jer je oborio još jedan rekord.

