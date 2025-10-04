MOTO GP: Marko Beceki pobednik sprint trke za Veliku nagradu Indonezije
Vozač Aprilije Marko Beceki pobedio je danas u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Indonezije u Moto GP šampionatu.
Beceki je na stazi "Mandalika" došao do druge pobede u 18. sprint trci ove sezone.
Novi šampion Moto GP šampionata Mark Markez završio je trku na sedmom mestu.
Bodove su još osvojili Aleks Markez, Đoan Mir, Luka Marini, Franko Morbideli i Fabio di Đanantonio.
Glavna trka za Veliku nagradu Indonezije biće vožena sutra u devet časova.
Mark Markez ima 544 boda u generalnom plasmanu, drugi je Aleks Markez sa 346, a na trećem mestu se nalazi Frančesko Banjaja sa 274.
