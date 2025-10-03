CRVENO-BELI IGRAJU U MONPELJEU: Vaterpolisti Crvene zvezde pokušaće na kvalifikacionom turniru da izbore grupnu fazu Evrokupa
VATERPOLISTI Crvene zvezde će na turniru u Monpeljeu pokušati da se pridruže Šapcu ugrupnoj fazi Evrokupa. Crveno-beli u prvom kolu grupe B u petak (18.30) igraju se Trstom. U subotu (18.30) se sastaju sa Vuljgmenijem VladimiraVujasinovića i Nemanje Ubovića. Puleni Aleksandra Filipovića unedelju (12.00) će odmeriti snage sa domaćinom turnira.
U grupnu fazu plasiraće se pobednici grupa i tri najbolje drugoplasirane ekipe. U grupi B sa Barselonom i Dinamom iz Bukurešta igraće pobednik kvalifikacione grupe B i treći drugoplasirani tim, a to u obe varijante može da bude Zvezda.
Ukoliko budu najbolje drugoplasirani tim igraće u grupi C sa: BVSC, Panatiniakosom i ekipom Budućnosti iz Podgorice. Ako budu druga drugoplasirana ekipa igraće u grupi D sa: Šapcem, Savonom i pobednikom grupe A (nemački Špandau, grčki Apolon, holandski CV de Cau, A-polo Sportmenadžment grup iz Gruzije). n
