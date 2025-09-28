Ostali sportovi

VALENTINO ROSI VIŠE NIJE NAJBOLJI! Mark Markez se izjednačio sa slavnim Italijanom

Filip Milošević

28. 09. 2025. u 08:05

Mark Markes se izjednačio sa Valentinom Rosijem po broju MotoGP titula.

ВАЛЕНТИНО РОСИ ВИШЕ НИЈЕ НАЈБОЉИ! Марк Маркез се изједначио са славним Италијаном

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Španski motociklista Mark Markes osvojio je šampionsku titulu u MotoGP nakon završene trke za VN Japana i tako se izjednačio sa Valentinom Rosijem.

Pehar je osvajao sedam puta, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2025. godine.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOPAMA PREDAKA: Vasić krstio sina u ovom manastiru- Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan

"STOPAMA PREDAKA": Vasić krstio sina u ovom manastiru- "Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan"