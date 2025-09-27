Ostali sportovi

TRISTA MALIŠANA NA ATLETSKOM SPEKTAKLU: Memorijalni miting u u čast LJubiše Gajića Gaje (FOTO)

Zorica Gligorijević

27. 09. 2025. u 20:01

Na Gradskom stadionu u Jagodini, pod pokroviteljstvom Skupštine grada Jagodine, danas je održan 4. Memorijalni atletski miting „Ljubiša Gajić Gaja“.

Foto:Z.Gligorijević

Memorijalni atletski miting, na kome se takmičilo 300 mališana od 7 do 16 godina iz zemlje i inostranstva u trčanju i skokovima u dalj, održan je u čast poznatog atletskog trenera i sportskog radnika, koji je ostavio dubok trag u jugoslovenskoj i srpskoj atletici i vodio takmičare do 19 državnih rekorda. Gajić je bio trener Atletskog kluba „Vožd“ iz Jagodine, koji je i organizator ovog memorijala.

Memorijalnom atletskom mitingu “Ljubiša Gajić Gaja'', četrvrtom po redu, održanom u Jagodini, prisustvovao je i legendarni Dragan Zdravković, jedno od najvećih imena jugoslovenske i srpske atletike.

-Ljubiša Gajić je čovek koga dobro pamtim i koji je mnogo dobrog doneo i srpskoj i jugoslovenskoj atletici. Sjajan čovek, koji, nažalost, više nije sa nama. Ja se nadam da će ovako veliki broj mladih atletičara doprineti da stignemo do novih Dragana Zdravkovića, Marine Filipović, Slobodana Mirića i ostalih. Moja poruka deci je što više kretanja bez telefona - rekao je Dragan Zdravković.

Foto: Фото:З.Глигоријевић

Pozdrave Jagodini Atletskog kluba Crvena zvezda prenela je predsednica AK Crvena zvezda Dijana Vukomanović, inače Jagodinka, koja je svoju atletsku karijeru počela u Atletskom klubu „Vožd“ u Jagodini.

-Drago mi je da sam danas u Jagodini, da se vidim sa starim klupskim drugarima. Ljubiša Gajić bio je veliki čovek, koji je pravio velike rezultate i napravio velike sportiste. I drago mi je da vidim ovoliko dece, da se setimo našeg Gaje, da promovišemo sport i zdrav život. Srpska atletika ima budućnost, ima talente i ima stručan trenerski kadar - izjavila je predsednica Atletskog kluba Crvena zvezda Dijana Vukomanović.

