RUSKE LEGENDE NAPUŠTAJU SRBIJU? Beograd im je postao druga kuća, ali... milioni ih sad "teraju" u Moskvu

Najnovije vesti vezane za Rusiju, Ukrajinu i Srbiju su prilično interesantne.

Foto: Nataliya Hora / Panthermedia / Profimedia

Tiču se elektronskih sportova i ekipe koja je u toj diciplini zaradila najveću nagradu u istoriji esporta, čak 18 miliona dolara, za svetski trijumf 2021.

U pitanju je moskovski Tim Spirit, koji već tri godine živi i radi u Beogradu, iz kog sada planira da se iseli u Rusku Federaciju.

U Srbiju su ove svetske zvezde esporta došle kada je počeo rat u Ukrajini, odnosno, kako to Rusija zove, "Specijalna vojna operacija", a zapad "Invazija na Ukrajinu", no... izgleda da se približio rastanak sa našim glavnim gradom.

Team Spirit are the Grand Champions of The International. Congratulations. Yatoro, Collapse, Mira & Miposhka become Two Time TI Champions. A second TI win for the Team Spirit organization. #TI12 #Dota2 pic.twitter.com/qdLcpV7OPj — Wykrhm Reddy (@wykrhm) October 30, 2023

Evo kako je o tome rusku javnost izvestio tamošnji medij "Meš":

"Tim Spirit planira da se vrati u Rusiju iz Srbije.

Prema saznanjima Meša, ova organizacija želi da zatvori svoje sedište u Beogradu i preseli se u Moskvu.

Ruski esport tim već nekoliko dana razmatra povratak u svoju matičnu zemlju. Jedan od razloga je taj što će to olakšati kladionicama finansiranje tima.

Takođe, prema našim izvorima, igrač iz Luganske Narodne Republike Miroslav „zont1x“ Plahota je tražio da bude premešten na klupu (u esportovima to znači da je odbio da igra i stoga je jednostavno naveden u timu, a nastavlja da prima platu) jer još uvek ne može da odluči da li da nastavi da bude deo Tim Spirita usled novog talasa mržnje koju bi dobio od Ukrajinaca ako se preseli (u Rusiju).

Ako igrač odluči da ostane u klubu, moraće da dobije rusko državljanstvo...

Donka, ukrajinska igračica i članice ekipe, takođe se pripremila za mogući prelazak u Rusiju. U početku je podržavala svoju matičnu zemlju na svom Telegram kanalu, ali je nedavno promenila stav. Osamnaestogodišnja esportistkinja sada kaže da je apolitična i da je za mir u svetu".

We're going to #IEM Chengdu 2025 🇨🇳



Mark your calendars: November 3-9. pic.twitter.com/qkJAmhC2UI — Team Spirit CS2 (@Team__Spirit) August 26, 2025

Sama ekipa "Tim Spirit" nameće se u pet kompjuterskih igara (Counter-Strike 2, Dota 2, Hearthstone, Pubg Mobile i Mobile Legends: Bang Bang), a 2021. i 2023. osvojili su "Internacional", nezvanično svetsko prvenstvo u Dota 2. Za prvu od te dve titule isplaćena je najveća nagrada u istoriji esportova, pomenutih 18 miliona američkih dolara.

Pored "Internacionala 10" i "Internacionala 12", Tim Spirit je osvojio i nezvanično prvenstvo sveta u "Counter-Strike 2", na "Perfect World Shanghai Major 2024" turniru u Kini prošle godine, pa zato i važi za istinske ruske legende u esportu. Ruske, ali i svetske.

Ako vas sport zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta