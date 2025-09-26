Ostali sportovi

ZVEZDA SA ŠVAJCARKINJAMA: Crveno-bele sutra i u nedelju na Banjici u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igraju sa Sponom Iglsom

Slobodan Krstović

26. 09. 2025. u 22:09

RUKOMETAŠICE Crvene zvezde će u prvom kolu kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope sutra (16.00) i u nedelju (15.30) na Banjici odmeriti snage sa švajcarskom ekipom Spono Igls.

Crveno-bele se nadaju da će iskoristiti prednost domaćeg terena i da će u narednoj, odlučujućoj rundi, 8. i 16. novembra izaći na megdan mađarskoj ekipi Estergomi.

