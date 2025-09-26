ZVEZDA SA ŠVAJCARKINJAMA: Crveno-bele sutra i u nedelju na Banjici u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igraju sa Sponom Iglsom
RUKOMETAŠICE Crvene zvezde će u prvom kolu kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope sutra (16.00) i u nedelju (15.30) na Banjici odmeriti snage sa švajcarskom ekipom Spono Igls.
Crveno-bele se nadaju da će iskoristiti prednost domaćeg terena i da će u narednoj, odlučujućoj rundi, 8. i 16. novembra izaći na megdan mađarskoj ekipi Estergomi.
KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)
26. 09. 2025. u 14:30
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
