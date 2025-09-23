MEDALJE ZA PARAĆINSKE KENDOKE: Zlato i srebro sa ekipnog Kendo šampionata Srbije (FOTO)
SPORTSKI klub „Kendo katori“ iz Paraćina ponovo je osvojio medalje i imao izuzetne rezultate na ekipnom Kendo-šampionatu Srbije.
Seniorke tog kluba izborile su se za zlato, dok su u muškoj konkurenciji seniori stigli do srebrnog odličja.
Đorđe Stojanović i German Pervuhin dobitnici su nagrade „Borbeni duh“.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Ovo takmičenje, četrnaesto po redu, tradicionalno je i ove godine održano u gradu na Crnici u tamošnjem Sportskom centru „7. jul“.
Bilo je mnogo uzbudljivih borbi i sve su protekle fer i u pravom sportskom duhu.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)