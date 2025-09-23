Ostali sportovi

MEDALJE ZA PARAĆINSKE KENDOKE: Zlato i srebro sa ekipnog Kendo šampionata Srbije (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

23. 09. 2025. u 12:58

SPORTSKI klub „Kendo katori“ iz Paraćina ponovo je osvojio medalje i imao izuzetne rezultate na ekipnom Kendo-šampionatu Srbije.

МЕДАЉЕ ЗА ПАРАЋИНСКЕ КЕНДОКЕ: Злато и сребро са екипног Кендо шампионата Србије (ФОТО)

Foto: Fejsbuk/Katori Kendo Paraćin

Seniorke tog kluba izborile su se za zlato, dok su u muškoj konkurenciji seniori stigli do srebrnog odličja.

Đorđe Stojanović i German Pervuhin dobitnici su nagrade „Borbeni duh“.

Foto: Fejsbuk/Katori Kendo Paraćin

Ovo takmičenje, četrnaesto po redu, tradicionalno je i ove godine održano u gradu na Crnici u tamošnjem Sportskom centru „7. jul“.

Bilo je mnogo uzbudljivih borbi i sve su protekle fer i u pravom sportskom duhu.

