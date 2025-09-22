DO POSLEDNJE LOPTE: Odbojkaši sutra (14.00) u osmini finala Svetskog prvenstva u Manili igraju sa Iranom

ODVAŽNO na Irance. Odbojkaši veruju da imaju snagu i kvalitet da sutra (14.00 po našem vremenu) u osmini finala 21. Svetskog prvenstva na Filipinima nadmudre i jednu od najboljih azijskih selekcija. "Orlovi" i te kako poštuju neugodnog protivnika, ali se nadaju da će, kao i protiv Brazila, još jednom oduševiti naciju.

FOTO: FIVB

- Ovog leta smo imali problema sa povredama, Miran Kujundžić je propustio Ligu nacija, Pavle Perić je igrao povremeno. Sada su obojica mnogo bolje, u startnoj su postavi i vidi se da je naša igra dosta kvalitetnija. Uverili smo se da je šampionat nepredvidiv, a na to je uticao veliki broj utakmici kako u sezoni, tako i u LN, što kod igrača donosi fizički i psihički zamor. I to očigledno dosta utiče na nivo igre u ovom momentu. Nadam se da smo sada malo odmorniji i spremniji za sve što nas očekuje u nastavku šampionata - ističe u telefonskom razgovoru za "Novosti" kapiten Marko Ivović, koji je zbog povrede kolena prijavljen kao drugi libero i još nije ulazio u igru.

Iranci su u Manilu došli bez svog najboljeg igrača, korektora Amina. Uostalom naši su ga upoznali dobro na turniru Lige nacija u Beogradu, kada su igrači Irana slavili sa 3:1, a Amin je osvojio 31 poena. Tada u našem timu nisu bili primači Kujundžić i Perić, ali ni tehničar Jovović. Sada je, što se sastava tiče, drugačija situacija.

- Poznajemo ih jako dobro. Oslabljeni su neigranjem prvog korektora Amina, što se osećalo u njihovoj igri dosada. Ali, kakva god bila njihova igra, mislim da je mnogo važnija naša, jer ako budemo na željenom nivou, možemo da kontrolišemo igru. A onda imamo i čemu da se nadamo - naglašava Ivović.

Iranci su uoči šampionata bili favoriti u grupi A. Ali, "kroz iglene uši" ušli su u osminufinala. Izgubili su od Egipta, savladali Tunis i uz dosta sreće preživeli Filipince, koji su u taj-breku imali meč loptu. I zato su najopasniji, jer mogu da eksplodiraju u nokaut fazi. Samo, moramo da primetimo da se pre SP i očekivao duel Srbije i Irana. Ali, tada se verovalo da će naši biti drugi u grupi, a Iranci prvi. A desilo se obrnuto, i to zahvaljujući čudesnoj pobedi Srbije nad Brazilom. "Orlovi" su trentuno 13, a Iranci 16. na FIVB rang-listi što najavljuje veliku borbu.

- Posle svega što smo uradili na šampionatu hteli, ne hteli pritisak raste. Da je neko ovakav raspored u nokaut fazi mogao da predvidi pre početka leta mislim da bismo svi oberučke prihvatili. Ali, verujem i naši protivnici - kaže Ivović.

Srbi i Iranci samo su se jednom sastali na svetskim prvenstvima. Na šampionatu 2014. u Poljskoj Iran je u drugoj fazi, sistem takmičenja je bio drugačiji nego sada, slavio sa 3:1. Tada je na njihovoj klupi sedeo legendarni Slobodan Kovač, koji je na Filipinima sa Turskom napravio istorijski uspeh plasmanom u četvrtfinale. Marko veruje da će se "orlovi" izboriti sa pritiskom koji nosi osminafinala.

- Uz dužno poštovanje protivnicima, koji su ozbiljna ekipa, mislim da imamo pravo da razmišljamo da se utakmica završi onako kako mi želimo. To saznanje nam stvara pritisak, ali opet kažem, mislim da je to normalno s obzirom da smo u osminifinala. Verujem da ćemo biti zdravi i spremni da pružimo maksimum, pa neka bolji pobeda - smatra Ivović.

Spremni za izazov

NA snimicima koje na svojim profilima emituje OSSRB, vide se da je atmosfera na treninzima dobra, da su igrači i te kako motivisani i spremni za okršaj sa Iranom.

- Mislim da je tim spreman za duel sa Irancima, kao i da su igrači u dobroj formi - rekao je za OSSRB selektor George Krecu.

Libero Stefan Negić nada se pobedi:

- Imali smo dovoljno vremena da se oporavimo i spremimo za Irance. Pobedili su nas u Ligi nacije ove godine u Beogradu, znamo ih dobro tako da ćemo pokušati da se revanširamo za taj poraz.

Raspored

OSMINA FINALA

Subota - 20. septembar

Turska - Holandija 3:1

Poljska - Kanada 3:1

Nedelja - 21.septembar

Argentina - Italija 0:3

Belgija - Finska 3:0

Ponedeljak - 22.septembar

Bugarska - Portugalija 3:0

SAD - Slovenija u toku

Utorak - 23. septembar

Tunis - Češka 9.30

Srbija - Iran 14.00

ČETVRTFINALE - Pasaj Siti

Sreda - 24. septembar

Poljska - Turska (P1)

Italija - Belgija (P2)

Četvrtak - 25.septembar

Tun/Češka - Srb/Iran(P3)

Bugarska - SAD/Slov. (P4)

Termini mečeva su 9.30 i 14.00

POLUFINALE - Pasaj Siti

Subota - 27.septembar

Polj/Tur - Ital/Bel.

P3 - P4

Termini mečeva su 8.30 i 12.30

NEDELjA - 28.septembar

Za bronzu 8.30

FINALE 12.30