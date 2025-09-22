Ostali sportovi

"PLJUNUO U LICE" HRVATIMA! Ceo region bruji o potezu čoveka koji je doneo zlato Srbiji na Svetskom prvenstvu

Новости онлине

22. 09. 2025. u 11:32

Reprezentativac Srbije u rvanju, Aleksandar Komarov, okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu koje je održano u Zagrebu.

ПЉУНУО У ЛИЦЕ ХРВАТИМА! Цео регион бруји о потезу човека који је донео злато Србији на Светском првенству

Foto Profimedia

U finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom sjajni Komarov savladao je Iranca Alirezu Mohmadipijanija i tako postao šampion sveta.

Posle veličanstvenog trijumfa u finalu, sa vidiljivim tragovima borbe na licu, Aleksandar je usred Zagreba podigao uvis tri prsta, a onda stao na najviši stepenik pobedničkog postolja i ponosno slušao himnu "Bože pravde".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

I to nije sve... Komarov je odbio i promotivni šal Hrvatske koji su svi takmičari imali na pobedničkom postolju. 

- Što se tiče proglašenja pobednika i postolja, tačno je da sam skinuo šal koji je domaćin delio i na taj način promovisao svoju zemlju. Ja im na toj ideji čestitam i mislim da je odlična, ali pre svega nisam želeo da se ne vidi grb moje zemlje na mojoj trenerci, jer ja ovde predstavljam moju zemlju Srbiju, gde mi je porodica, moja supruga Nevena, moj sin Pavel i pre svega sam želeo da se to vidi i da to bude u prvom planu, kao i moja medalja i moj pojas pobednika. Nikako to nije čin kojim sam želeo da omalovažim domaćina kojima još jednom upućujem čestitke za odličnu organizaciju", istakao je Komarov.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Komarov je jedini srpski osvajač zlata na velikim takmičenjima ovog leta.

- Presrećan sam što sam sve zamisli i taktiku koju smo sa trenerom napravili sproveo do kraja borbe i postao svetski prvak. Mnogo mi je žao sto je splet nesrećnih okolnosti doveo do toga da ostanemo bez medalje u Parizu. Siguran sam da ćemo sve to vratiti 2028 godine u Los Anđelesu", rekao je Komarov.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!