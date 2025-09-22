"PLJUNUO U LICE" HRVATIMA! Ceo region bruji o potezu čoveka koji je doneo zlato Srbiji na Svetskom prvenstvu

Reprezentativac Srbije u rvanju, Aleksandar Komarov, okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu koje je održano u Zagrebu.

Foto Profimedia

U finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom sjajni Komarov savladao je Iranca Alirezu Mohmadipijanija i tako postao šampion sveta.

Posle veličanstvenog trijumfa u finalu, sa vidiljivim tragovima borbe na licu, Aleksandar je usred Zagreba podigao uvis tri prsta, a onda stao na najviši stepenik pobedničkog postolja i ponosno slušao himnu "Bože pravde".

I to nije sve... Komarov je odbio i promotivni šal Hrvatske koji su svi takmičari imali na pobedničkom postolju.

- Što se tiče proglašenja pobednika i postolja, tačno je da sam skinuo šal koji je domaćin delio i na taj način promovisao svoju zemlju. Ja im na toj ideji čestitam i mislim da je odlična, ali pre svega nisam želeo da se ne vidi grb moje zemlje na mojoj trenerci, jer ja ovde predstavljam moju zemlju Srbiju, gde mi je porodica, moja supruga Nevena, moj sin Pavel i pre svega sam želeo da se to vidi i da to bude u prvom planu, kao i moja medalja i moj pojas pobednika. Nikako to nije čin kojim sam želeo da omalovažim domaćina kojima još jednom upućujem čestitke za odličnu organizaciju", istakao je Komarov.

Komarov je jedini srpski osvajač zlata na velikim takmičenjima ovog leta.

- Presrećan sam što sam sve zamisli i taktiku koju smo sa trenerom napravili sproveo do kraja borbe i postao svetski prvak. Mnogo mi je žao sto je splet nesrećnih okolnosti doveo do toga da ostanemo bez medalje u Parizu. Siguran sam da ćemo sve to vratiti 2028 godine u Los Anđelesu", rekao je Komarov.

