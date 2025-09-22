BRUKA I SRAMOTA! Evo koliko je Angelina Topić zaradila osvajanjem bronze na Svetskom prvenstvu
Srpska atletičarka Angelina Topić u nedelju je osvojila bronzanu medalju u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u atletici.
Podsećanja radi, neverovatna drama je prethodila njenom penjanju na tron, pošto je, sa preskočenih 1,97, naša atletičarka čekala rivalku Jaroslavu Mahučih i njen rezultat da bi videla da li će doći do odličja.
Njena rivalka nije uspela da preskočila dva metra, pa su njih dve ostale izjednačene i podelile su treće mesto.
Angelina Topić je za treće mesto osvojila 22.000 dolara.
Kada pogledamo koliko novca se vrti danas u sportu, to je poražavajuće. I da ne govorimo o osvajačima grend slemova, milionskim zaradama fudbalera i košarkaša za koje već znamo da zarađuju neverovatne cifre.
Teniserka Nurija Parizas Dijas je, recimo, za četiri odigrana gema na Ju-Es openu, gde je u prvom kolu morala da preda meč zbog povrede, zaradila više nego pojedinačno osvajači medalja na Svetskom prvenstvu u atletici za svoje uspehe.
Njena zarada je bila 110.000 dolara, a u Tokiju su rekorderi i osvajači zlatnih medalja osvajali po 10.000 ili 40.000 dolara manje od nje, jer srebro vredi 35.000 dolara, zlato 70.000 dolara, a obaranje svetskog rekorda 100.000 dolara.
