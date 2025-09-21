SRPKINJE U POLUFINALU: Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja u dvojcu najavile borbu za medalje

SJAJAN start Srpkinja na Svetskom prvenstvu u veslanju u Šangaju. Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja plasirale su se u polufinale discipline dvojac bez kormilara. One su u svojoj četvrtfinalnoj grupi osvojile prvo mesto i najavile borbu za medalju.

Foto: N.Skenderija

Šansu da ponove podvig devojaka imaće Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji će sutra ujutru (05.01 po našem vremenu) veslati u četvrtfinalu discipline dubl skul.

Veslačice Partizana za ulazak među šest najboljih boriće se u utorak, 23.septembra u 04.50 po našem vremenu. Finale je u četvrtak, 25.septembra.