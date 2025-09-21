SRPKINJE U POLUFINALU: Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja u dvojcu najavile borbu za medalje
SJAJAN start Srpkinja na Svetskom prvenstvu u veslanju u Šangaju. Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja plasirale su se u polufinale discipline dvojac bez kormilara. One su u svojoj četvrtfinalnoj grupi osvojile prvo mesto i najavile borbu za medalju.
Šansu da ponove podvig devojaka imaće Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji će sutra ujutru (05.01 po našem vremenu) veslati u četvrtfinalu discipline dubl skul.
Veslačice Partizana za ulazak među šest najboljih boriće se u utorak, 23.septembra u 04.50 po našem vremenu. Finale je u četvrtak, 25.septembra.
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
