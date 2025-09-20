SRBIJO, RADUJ SE! Aleksandar uzeo medalju na Svetskom prvenstvu usred Hrvatske
BRAVO majstore!
Srpski rvač Aleksandar Komarov plasirao se u finale Svetskog prvenstva u Zagrebu u grčko-rimskom stilu.
Komarov je u polufinalu kategorije do 87 kilograma pobedio Rusa Milada Alirzajeva i došao do borbe za zlatnu medalju.
Rezultat u polufinalu je bio 1:1, a kako je Komarov osvojio prvi poen, pobeda je pripala njemu.
Srpski rvač je tako obezbedio srebrnu medalju i drugo odličje ove godine. Prethodno je u Bratislavi u aprilu na Evropskom prvenstvu osvojio bronzu.
Komarov će se za zlato boriti sa Irancem Alirezom Mohmadipjanom.
Drui srpski predstavnik Georgi Tibilov će se u kategoriji do 60 kilograma boriti od 19.30 boriti za bronzu protiv Jermena Pogosjana.
20. 09. 2025. u 07:20
20. 09. 2025. u 17:17 >> 20:53
20. 09. 2025. u 18:16
