SVI U NEVERICI! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala

Srpska reprezentativka Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju hicem od 61,29 metara, što joj nije lako palo, imajući u vidu da je bila najbolja u kvalifikacijama.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, ona je finale započela hiccem od 52,93, da bi u narednim pokušajima beležila 57,31, 60, 61,29 i 61,20 metara, što joj je na kraju donelo plasman među osam najboljih na svetu.



Podsetimo, samo dan ranije Adriana je u kvalifikacijama ostvarila fantastičan hitac od 66.06 metara, čime je kao prvoplasirana izborila svoje mesto u finalu i najavila borbu za medalju. Nažalost, u finalu nije uspela da ponovi daljinu iz kvalifikacija koja bi joj donela i zlato.



Titulu svetske šampionke osvojila je Juleisy Angulo iz Ekvadora sa 66,12, srebro je pripalo Anete Sietina iz Letonije (64,64), dok je bronzu osvojila Mackenzie Little iz Australije (63,58).

Nakon finala, Adriana je izjavila:

„Dala sam sve od sebe, ali danas jednostavno nisam uspela da ponovim hitac iz kvalifikacija. Finale je donelo veliku borbu i drago mi je što sam bila deo nje, ali ostaje žal jer sam znala da sam spremna za daljine preko 65 metara. Ipak, verujem da je ovo samo još jedno iskustvo koje će mi značiti na putu ka budućim velikim rezultatima.“



U nedelju nas očekuje finale Angeline Topić u skoku uvis od 12.30, po našem vremenu.

