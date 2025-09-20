ISTORIJSKI USPEH SLOBODANA KOVAČA: Srpski stručnjak odveo Tursku u četvrtfinale Svetskog prvenstva
ODBOJKAŠKA reprezentacija Turske plasirala se prvi put u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala pobedila selekciju Holandije rezultatom 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19).
Izabranici Slobodana Kovača su posle preokreta uspeli da dođu do velikog uspeha koji im omogućava nastavak borbe na planetarnoj smotri.
Najefikasniji u reprezentaciji Turske, bio je Adis Lagumdžija sa 28 poena. Efe Mandiradži je postigao 15 poena, dok je Mirza Lagumdžija upisao 13.
U selekciji Holandije istakao se Mihijel Ahi sa 21 poenom, a Tom Kups je zabeležio 14 poena.
Turska će u četvrtfinalu Svetskog prvenstva igrati protiv pobednika meča između Poljske, koju vodi Nikola Grbić i Kanade, a taj meč je na programu danas od 14 časova.
