STOP ZA RUSKE SPORTISTE: Stigla zabrana za učešće u timskim takmičenjima na Zimskim olimpijskim igrama

Танјуг

20. 09. 2025. u 08:13

RUSKI sportisti će se takmičiti na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine u Milanu i Kortini d'Ampeco pod istim uslovima kao na Letnjim olimpijskim igrama 2024. u Parizu, saopštio je Međunarodni olimpijski komitet (MOK).

СТОП ЗА РУСКЕ СПОРТИСТЕ: Стигла забрана за учешће у тимским такмичењима на Зимским олимпијским играма

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi, na takmičenju u Italiji, ruski i beloruski sportisti će učestvovati pojedinačno kao neutralni, a neće moći da se takmiče u ekipnim disciplinama, prenosi  "Interfaks".

Na Olimpijskim igrama u Parizu učestvovalo je 15 Ruskinja, koje su nastupale pod neutralnom zastavom.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara 2026. godine.

