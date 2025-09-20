STOP ZA RUSKE SPORTISTE: Stigla zabrana za učešće u timskim takmičenjima na Zimskim olimpijskim igrama

RUSKI sportisti će se takmičiti na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine u Milanu i Kortini d'Ampeco pod istim uslovima kao na Letnjim olimpijskim igrama 2024. u Parizu, saopštio je Međunarodni olimpijski komitet (MOK).

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi, na takmičenju u Italiji, ruski i beloruski sportisti će učestvovati pojedinačno kao neutralni, a neće moći da se takmiče u ekipnim disciplinama, prenosi "Interfaks".

Na Olimpijskim igrama u Parizu učestvovalo je 15 Ruskinja, koje su nastupale pod neutralnom zastavom.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara 2026. godine.

