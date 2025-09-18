OGLASILA SE MAJA OGNJENOVIĆ: U jeku razvoda od Danila Ikodinovića progovorila o drugom muškarcu

KAO bomba odjeknula je vest da se razvode Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović.

Foto: AP

Proslavljena odbojkašica bila je gošća jednog podkasta, gde je iskreno govorila o privatnom životu, porodici i emotivnim trenucima koji su je obeležili.

- Najviše mi nedostaje to slobodno vreme sa porodicom i prijateljima, toga uvek manjka i njih sam uvek željna. To su bile stvari za kojima sam patila. Ova tri meseca smo bili svi u jednom krugu u našoj zemlji, tako da sam baš uživala - rekla je Maja Ognjenović.

Ognjenovićeva je otkrila i da je 2017. godine ozbiljno razmišljala o povlačenju iz odbojke:

- 2017. sam razmišljala da odustanem od odbojke. Bilo je Evropsko prvenstvo i u razgovoru sa selektorom sam donela tu odluku jer nisam mogla da se motivišem. 2016. sam imala najavljivanje povlačenja iz reprezentacije. Bio je logičan sled jer smo samo godinu ranije osvojile medalju na OI u Riju. Selektor je to prepoznao da ne treba da ima u timu igrača koji će biti nezadovoljan i demotivisan, pa smo doneli zajedničku odluku. 2018. sam došla na pripreme značajno spremnija i raspoloženija. Išli smo na svetsko gde smo osvojili zlato.

Govoreći o svom oproštaju od reprezentacije, istakla je da joj nije bilo lako da preseče.

- Prošlogodišnje opraštanje bi trebalo da je konačno i da je zvanično. Iako sam i ove godine bila na velikim mukama i imala sam jednu ogromnu dilemu. Taj osećaj kada vi treba da kažete „ne“ ili "zbogom" je onako poprilično nezgodan i težak - rekla je Maja.

Na pitanje koga prvo pozove kada joj je teško i potrebne su joj reči podrške, Maja je iskreno odgovorila:

- Tatu. Tata je figura koja mi je važna. Zovem ga posle neke izgubljene utakmice ili nekog neuspeha. Kada su neke emotivne stvari u pitanju, onda zovem moju mamu i moju sestru. Porodica je ta koja ima najviše razumevanja za sve i u kojoj imam najveći oslonac.

Foto arhiva VN

Veliki značaj pridaje i podršci partnera, za koju kaže da je u njihovom poslu presudna.

- Znači puno. Taj emotivno-partnerski odnos je specifičan upravo zbog dinamike našeg posla. To stvarno nije jednostavno za pratiti i za zajedništvo, jer naše veze i brakovi nisu tipični i ono što drugi ljudi imaju. Vrlo je izazovno, vrlo je teško naći partnera koji to sve razume i može da sledi. Verujem da je moguće i da svako od nas može da nađe nekog takvog - istakla je ona u podkastu "Zdrav životni vodič s Danijelom Davidov Kesar".

