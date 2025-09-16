Ostali sportovi

ŠOK ZA SRBIJU! Ivana Španović eliminisana u kvalifikacijama na Svetskom prvenstvu

Srpska atletičarka Ivana Španović nije uspela da se plasira u finale u disciplini troskok na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

FOTO: Tanjug/AP

Posle slabijih izdanaja Armina Sinančevića i Milice Gardašević, Španović je nastavila crni niz srpskih predstavnika u japanskoj prestonici.

Ivana je odlučila da ne brani titulu u skoku udalj, te se oprobala u, za nju, novu disciplinu. Nažalost, Ivana Španović nije uspela da se plasira u veliko finale, jer njen skok od 13.82 nije bio dovoljan da se nađe među 12 najboljih.

Ivana u prvoj seriji nije skočila najbolje, rezultat je bio 13.82. Do kraja prve serije već je pala ispod 12. mesta i došla je u nezavidnu situaciju.

Drugi pokušaj ponovo nije dao rezultat. Utisak je da joj je noga "propala" posle prvog doskoka i videlo se po njenoj reakciji da nije zadovoljna rezultatom. Ispostavilo se da je drugi skok bio još slabiji - 13.51 metar, ali je kasnije okarakterisan ipak kao prestup.

Bio je jasno da u trećoj seriji Ivana Španović mora da skoči najbolje, kako bi imala šanse da se domogne finala.

Nažalost, i treći skok nije bio preko 14 metara, što bi najverovatnije donelo plasman, jer je 11 pre nje skočilo najmanje 14.05 metara.

Veliko finale Svetskog prvenstva na programu je u četvrtak 18. septembra od 13.55.

