SVET BOKSA ZATEČEN: Bivši svetski šampion pronađen mrtav, imao je tek 46 godina i samo što je uvršten u Kuću slavnih!

14. 09. 2025. u 15:20

Najnovije vesti iz sporta rastužile su mnoge ljubitelje boksa.

Foto: Profimedia

Bivši svetski šampion u boksu Riki Haton preminuo je u 47. godini, a njegovo beživotno telo pronađeno je u njegovom domu u Mančesteru, preneli su danas britanski mediji.


Haton je u periodu od 1997. do 2012. godine ostvario niz od 45 pobeda i samo tri poraza, i osvojio titule šampiona u velter i poluvelter kategoriji, preneo je Skaj njuz. 


On je u julu najavio da će se vratiti u ring da bi u decembru boksovao sa Eisom Al Dahom u Dubaiju, 13 godina posle svog poslednjeg profesionalnog meča.


Policija Mančestera potvrdila je da je telo pronađeno na Hatonovoj adresi i da se smrt ne tretira kao sumnjiva.


Njegov poslednji profesionalni meč bio je pre 13 godina kada ga je pobedio Vjačeslav Senčenko u Mančesteru.


Haton se izdigao kao jedan od najpopularnijih britanskih boksera i borio se protiv Flojda Mejvedera i Menija Pakijaa.

Proglašen je za borca godine 2015. godine i primljen je u Međunarodnu boksersku kucću slavnih kao deo generacije 2024.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca

PAKLENO DO POLUFINALA: Selektor vaterpolista Uroš Stevanović ne želi euforiju pred Evropsko prvenstvo u Beogradu
14. 09. 2025. u 16:36

