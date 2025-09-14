SVET BOKSA ZATEČEN: Bivši svetski šampion pronađen mrtav, imao je tek 46 godina i samo što je uvršten u Kuću slavnih!
Najnovije vesti iz sporta rastužile su mnoge ljubitelje boksa.
Bivši svetski šampion u boksu Riki Haton preminuo je u 47. godini, a njegovo beživotno telo pronađeno je u njegovom domu u Mančesteru, preneli su danas britanski mediji.
Haton je u periodu od 1997. do 2012. godine ostvario niz od 45 pobeda i samo tri poraza, i osvojio titule šampiona u velter i poluvelter kategoriji, preneo je Skaj njuz.
On je u julu najavio da će se vratiti u ring da bi u decembru boksovao sa Eisom Al Dahom u Dubaiju, 13 godina posle svog poslednjeg profesionalnog meča.
Policija Mančestera potvrdila je da je telo pronađeno na Hatonovoj adresi i da se smrt ne tretira kao sumnjiva.
Njegov poslednji profesionalni meč bio je pre 13 godina kada ga je pobedio Vjačeslav Senčenko u Mančesteru.
Proglašen je za borca godine 2015. godine i primljen je u Međunarodnu boksersku kucću slavnih kao deo generacije 2024.
