SVET BOKSA ZATEČEN: Bivši svetski šampion pronađen mrtav, imao je tek 46 godina i samo što je uvršten u Kuću slavnih!

Najnovije vesti iz sporta rastužile su mnoge ljubitelje boksa.

Foto: Profimedia

Bivši svetski šampion u boksu Riki Haton preminuo je u 47. godini, a njegovo beživotno telo pronađeno je u njegovom domu u Mančesteru, preneli su danas britanski mediji.





True warrior was #Hatton he was a brave fighter in the ring , sadly after boxing lot's of people didn't give Ricky the love and the respect he deserves #RIP RICKY 🥊🥊 pic.twitter.com/v45KXVP2XL — Richard Daly (@RDaly78) September 14, 2025

Haton je u periodu od 1997. do 2012. godine ostvario niz od 45 pobeda i samo tri poraza, i osvojio titule šampiona u velter i poluvelter kategoriji, preneo je Skaj njuz.





On je u julu najavio da će se vratiti u ring da bi u decembru boksovao sa Eisom Al Dahom u Dubaiju, 13 godina posle svog poslednjeg profesionalnog meča.



Policija Mančestera potvrdila je da je telo pronađeno na Hatonovoj adresi i da se smrt ne tretira kao sumnjiva.

My heart goes out to the Hatton family, devastating news we have lost such a great person at such a young age. Ricky always made myself and whoever I was with feel welcome in his company. Brilliant fighter, even better man, a people’s champions you done us proud. RiEP Ricky 🩵🙏🏾 pic.twitter.com/7psofG3OQP — Frank Sinclair ⚽️ (@FrankMSinclair) September 14, 2025



Njegov poslednji profesionalni meč bio je pre 13 godina kada ga je pobedio Vjačeslav Senčenko u Mančesteru.





Proglašen je za borca godine 2015. godine i primljen je u Međunarodnu boksersku kucću slavnih kao deo generacije 2024.



BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca