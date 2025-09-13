Ostali sportovi

SRBIJA SAZNALA RIVALE: Evo protiv koga igraju "delfini" na Evropskom prvenstvu

Танјуг

13. 09. 2025. u 19:53

VATERPOLO reprezentacija Srbije igraće na Evropskom prvenstvu u Beogradu sledeće godine u grupi C sa Španijom, Holandijom i Izraelom, odlučeno je večeras žrebom u Belom dvoru.

FOTO: Tanjug/AP

Grupe na Evropskom prvenstvu:

Grupa A: Mađarska, Crna Gora, Francuska, Malta;

Grupa B: Hrvatska, Grčka, Gruzija, Slovenija;

Grupa C: Srbija, Španija, Holandija, Izrael;

Grupa D: Italija, Rumunija, Slovačka, Turska.

Na žrebu su učestvovali nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Filip Filipović i njegov saigrač Milan Aleksić.

Evropsko prvenstvo u vaterpolu održaće se u Beogradskoj areni od 10. do 25. januara 2026. godine.

Šampionat u glavnom gradu Srbije održaće se u novom formatu, tako što će tri prvoplasirane reprezentacije iz četiri grupe nastaviti takmičenje u drugoj fazi, gde se prenose bodovi i formiraju dve grupe sa po šest selekcija. 

Plasman u polufinale izboriće po dve reprezentacije iz obe grupe. 

Titulu evropskog šampiona brani Španija, koja je prošle godine u finalu u Zagrebu pobedila Hrvatsku rezultatom 11:10.

