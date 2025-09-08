HAOS U ZAGREBU! Srbin pogodio sina Mirka Filipovića flašicom u glavu, oglasio se hrvatski borac
SKANDAL u prestonici Hrvatske!
Tokom FNC-a, došlo je do ozbiljnog incidenta. U momentu tokom borbe Srbina Darka Stošića i Hrvata Ivana Vitasovića, Mirko Filipović je skočio i počeo da galami na nekoga, a u prvi mah se nije znalo na koga.
Ipak, ubrzo je i sam situaciju razjasnio. Neko je pogodio dete flašicom vode iz ugla srpskog borca Stošića.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Ubrzo je Filipović izdao saopštenje kako bi objasno incident koji je nastao tokom poslednje runde u meču Stošić i Vitasovića.
- Sinoć je bilo veliko veče za Hrvatsku, ali i regionalnu borilačku scenu. U Parizu na UFC priredbi je nastupio naš Ante Delija i spektakularnim nokautom obeležio svoj UFC debi. Veliki radnik koji je potpuno posvećen sportu, treninzima i svom uspehu. I zato uspeh nije izostao. Čestitke Anti, ali i Robertu Soldiću na pobedi u boks meču u Poljskoj, kao i naravno Mateju Batiniću na odbrani svog pojasa FNC-a do 93 kilograma.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
- Matej je spektakularnim nokautom slavio već u 1. rundi. Celo leto se spremao u mojoj dvorani, i ja sam pomagao koliko sam mogao, najviše savetima oko same pripreme i srećan sam i ponosan sto je Matej tako dominantno odbranio svoj pojas. Ja sam veče proveo u Zagreb areni gledajući FNC sa sinovima, družeći se sa dragim prijateljem Stipom Miočićem kojeg godinama nisam video, najvećim teškašem u našem sportu. Uživali smo u borbama, u pauzama borbi se slikali sa ljudima koji su to željeli i sve je bilo vrhunski. Od same atmosfere do borbi.
- I tako je bilo do zadnje runde poslednje borbe kad je jedan od ljudi iz ugla Darka Stošića usred zadnje runde došao do ograde koja deli ring od prostora gde smo mi gledaoci sedeli i, isprovociran neprestanim dobacivanjima Mirana Fabjana koji je na svoj način doživljavao borbu svog prijatelja Vitasovića, prvo se izgalamio na Mirana, a zatim zgrabio bocu punu vode i iz sve snage ju je bacio na Mirana koji se uspeo izmaknuti i boca je završila u glavi mog starijeg sina.
- Srećom, promašila je naočaee koje sin nosi jer bi mu u suprotnom staklo povredilo oko i teško ga povredilo. Pa se boca odbila i završila u glavi njegove devojke i razbila joj usne. Voda iz boce nas je sve poprskala, i mene i Stipea i ljude oko nas, ja se okrenem, sin u šoku od udarca, a devojci curi krv iz usta. To se srećom završilo sa malo krvi i hematomima, a moglo je puno gore. Da mu se staklo od naočara zabije u oči.. Strašno. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila bocu to što sam joj rekao, nema smisla da ponavljam a i nije pristojno. Ja razumem da je Miran svojim dobacivanjima išao na živce ne samo Stošićevom uglu i Stošiću, već i ljudima koji su bili blizu. Ali to je tako, on je borbu svog prijatelja emotivno doživljavao i sve pet. Ali, čovek iz Stoletovog kuta je poslednja osoba u Areni koja je smela reagovati. Pa da je došao do ograde i pokušao udariti Mirana, i to bi razumeo iako to ne sme ni u najvećem ludilu da uradi. Ali uzeti bocu punu vode i baciti je svom snagom prema Miranu koji sedi u publici je strašno.
- I koja da nije završila u glavi mog sina završila bi nekom drugom u glavi sa ko zna kojim posledicama. Ipak srećan sam da je sve prošlo bez većih posledica. Moram reći da me nakon što sam napustio Arenu nazvao Forgi, i na telefon mi dao čoveka koji je bacio tu bocu. Čovek se kuturno i ljudski izvinio i sve pet. Svestan je da je pogrešio i siguran sam da da mu je žao i da tako nešto neće više nikada napraviti - rekao je Mirko.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
NEMCI U ČUDU: Tabela njihove grupe posle prvog kola "stoji naopako" - izabranici Julijana Nagelsmana su "fenjeraši"
NAKON istorijskog iznenađujućeg poraza od Slovačke u četvrtak, Nemačka je pod pritiskom da odgovori pozitivnim rezultatom i pristupom igri na utakmicu protiv Severne Irske u Kelnu.
07. 09. 2025. u 07:45
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!
Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.
06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50
NEMAČKA VOJSKA SE SPREMA ZA RAT: "Moralo bi da se računa sa 500 do 600 mrtvih na dan"
NOVE tenzije u Evropi i rastuća ruska pretnja, Putinov rat protiv Ukrajine - o čemu nemački mediji svakodnevno izveštavaju - utiču na mnoga područja.
07. 09. 2025. u 20:17
Komentari (0)