HAOS U ZAGREBU! Srbin pogodio sina Mirka Filipovića flašicom u glavu, oglasio se hrvatski borac

SKANDAL u prestonici Hrvatske!

Tokom FNC-a, došlo je do ozbiljnog incidenta. U momentu tokom borbe Srbina Darka Stošića i Hrvata Ivana Vitasovića, Mirko Filipović je skočio i počeo da galami na nekoga, a u prvi mah se nije znalo na koga.

Ipak, ubrzo je i sam situaciju razjasnio. Neko je pogodio dete flašicom vode iz ugla srpskog borca Stošića.

Ubrzo je Filipović izdao saopštenje kako bi objasno incident koji je nastao tokom poslednje runde u meču Stošić i Vitasovića.

- Sinoć je bilo veliko veče za Hrvatsku, ali i regionalnu borilačku scenu. U Parizu na UFC priredbi je nastupio naš Ante Delija i spektakularnim nokautom obeležio svoj UFC debi. Veliki radnik koji je potpuno posvećen sportu, treninzima i svom uspehu. I zato uspeh nije izostao. Čestitke Anti, ali i Robertu Soldiću na pobedi u boks meču u Poljskoj, kao i naravno Mateju Batiniću na odbrani svog pojasa FNC-a do 93 kilograma.

- Matej je spektakularnim nokautom slavio već u 1. rundi. Celo leto se spremao u mojoj dvorani, i ja sam pomagao koliko sam mogao, najviše savetima oko same pripreme i srećan sam i ponosan sto je Matej tako dominantno odbranio svoj pojas. Ja sam veče proveo u Zagreb areni gledajući FNC sa sinovima, družeći se sa dragim prijateljem Stipom Miočićem kojeg godinama nisam video, najvećim teškašem u našem sportu. Uživali smo u borbama, u pauzama borbi se slikali sa ljudima koji su to željeli i sve je bilo vrhunski. Od same atmosfere do borbi.

- I tako je bilo do zadnje runde poslednje borbe kad je jedan od ljudi iz ugla Darka Stošića usred zadnje runde došao do ograde koja deli ring od prostora gde smo mi gledaoci sedeli i, isprovociran neprestanim dobacivanjima Mirana Fabjana koji je na svoj način doživljavao borbu svog prijatelja Vitasovića, prvo se izgalamio na Mirana, a zatim zgrabio bocu punu vode i iz sve snage ju je bacio na Mirana koji se uspeo izmaknuti i boca je završila u glavi mog starijeg sina.

- Srećom, promašila je naočaee koje sin nosi jer bi mu u suprotnom staklo povredilo oko i teško ga povredilo. Pa se boca odbila i završila u glavi njegove devojke i razbila joj usne. Voda iz boce nas je sve poprskala, i mene i Stipea i ljude oko nas, ja se okrenem, sin u šoku od udarca, a devojci curi krv iz usta. To se srećom završilo sa malo krvi i hematomima, a moglo je puno gore. Da mu se staklo od naočara zabije u oči.. Strašno. I zato sam skočio do ograde i rekao osobi koja je bacila bocu to što sam joj rekao, nema smisla da ponavljam a i nije pristojno. Ja razumem da je Miran svojim dobacivanjima išao na živce ne samo Stošićevom uglu i Stošiću, već i ljudima koji su bili blizu. Ali to je tako, on je borbu svog prijatelja emotivno doživljavao i sve pet. Ali, čovek iz Stoletovog kuta je poslednja osoba u Areni koja je smela reagovati. Pa da je došao do ograde i pokušao udariti Mirana, i to bi razumeo iako to ne sme ni u najvećem ludilu da uradi. Ali uzeti bocu punu vode i baciti je svom snagom prema Miranu koji sedi u publici je strašno.

- I koja da nije završila u glavi mog sina završila bi nekom drugom u glavi sa ko zna kojim posledicama. Ipak srećan sam da je sve prošlo bez većih posledica. Moram reći da me nakon što sam napustio Arenu nazvao Forgi, i na telefon mi dao čoveka koji je bacio tu bocu. Čovek se kuturno i ljudski izvinio i sve pet. Svestan je da je pogrešio i siguran sam da da mu je žao i da tako nešto neće više nikada napraviti - rekao je Mirko.

