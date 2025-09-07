MAKS POKORIO ITALIJU! Ferstapen najbolji u Monci
Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobednik je današnje trke za Veliku nagradu Italije u Formuli 1.
Ferstapen je na stazi u Monci došao do treće pobede ove sezone, a 66. u karijeri.
Vozač Meklarena Lando Noris završio je trku na drugom mestu, dok je na trećoj poziciji bio njegov timski kolega Oskar Pjastri.
Četvrto mesto u trci zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, a bodove su još osvojili Džordž Rasel (Mercedes), Luis Hamilton (Ferari), Aleks Albon (Vilijams), Gabrijel Bortoleto (Zauber), Kimi Antoneli (Mercedes) i Isak Hađar (Rejsing Buls).
Pjastri je vodeći u generalnom plasmanu sa 324 boda, drugi je Noris sa 293, a treći je Ferstapen sa 230 bodova.
Meklaren je prvi u konkurenciji timova sa 617 bodova, Ferari je na drugom mestu sa 280, a Mercedes ima 260.
Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 21. septembra za Veliku nagradu Azerbejdžana.
