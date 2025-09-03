OGLASIO SE CAS! Iman Kelif propušta Svetsko prvenstvo u Liverpulu
Alžirska bokserka Iman Kelif propustiće predstojeće Svetsko prvenstvo u Liverpulu, pošto njena žalba pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) neće na vreme biti razmatrana, preneli su danas britanski mediji.
Kako je preneo Skaj, Kelif se u ponedeljak žalila CAS kako bi utvrdila da li Svetski boks ima zakonsko pravo da od nje traži da se podvrgne genskom testu koji može da otkrije prisustvo Y ili muškog hromozoma, ukoliko želi da učestvuje u ženskoj kategoriji na međunarodnim takmičenjima u organizaciji Svetskog boksa.
CAS je u saopštenju Skaju naveo da će ročište biti zakazano po dogovoru stranaka i da bi to moglo da potraje nekoliko nedelja. Svetsko prvenstvo u Liverpulu počinje u četvrtak i trajaće do 14. septembra.
CAS je danas objavio svoja ročišta i u periodu do 19. septembra nije navedeno nijedno saslušanje koja uključuje Iman Kelif ili Bokserski savez Alžira.
Na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu Kelif je dobila dozvolu Međunardnog olimpijskog komiteta da se takmiči i osvojila je zlatnu medalju u velter kategoriji, uprkos tome što ju je Međunarodna bokserska federacija godinu dana ranije suspendovala sa Svetskog prvenstva jer "nije ispunila kriterijume podobnosti za učešće u ženskoj konkurenciji".
Alžirka je tada rekla da je kvalifikovana da se takmiči u ženskoj konkurenciji jer je žena.
"Rođena sam kao žena, živela sam kao žena i takmičila se kao žena. Nema sumnje da postoje neprijatelji uspeha, a to mom uspehu daje poseban ukus zbog tih napada", rekla je Kelif posle olimpijskog turnira u Parizu.
