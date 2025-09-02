LUNDE CRVENO-BELA: Najtrofejnija rukometašica sveta svih vremena pojačala Crvenu zvezdu

BOMBA iz Ljutice Bogdana 1. Ali, ne iz fudbala. Najtrofejnija rukometašica sveta svih vremena, legendarna golmanka Norveške Katrin Lunde (45) čuvaće gol Crvene zvezde.

FOTO: Profimedia

Kako piše portal "Mocartsport" supruga nekadašnjeg fudbalera crveno-belih, danas trenera Nikole Trajkovića sa šampionom Srbije dogovorila je saradnju do kraja godine.

Čuvena Norvežanka je već u Beogradu, trenirala je sa novi klupskim drugaricama, kojima će pomoći u kvalifikacijama za grupnu fazu Lige šampiona. Crveno-bele u prvom kolu 27. i 28.septembra na Banjici igraju sa švajcarskom ekipom Sumo Iglsom, a ako prođu za grupnu fazu boriće se za MOL Estergom iz Mađarske.

Lunde je za norvešku TV2 potvrdila da je ugovor potpisala do kraja 2025.godine. Katrin je dosada u prebogatoj karijeri sa Norveškom osvojila 12 zlatnih medalja na Olimpijskim igrama,svetskim i evropskim prvenstvima, a bila je i sedam puta klupski prvak Evrope. Za norveške medije je naglasila da se i dogovorila da putuje na relaciji Kristijasand – Beograda. Naime, njen suprug Nikola i ćerka Atina ostali su u Norveškoj. Nije propustila da naglasi da se u Srbiji oseća kao kod kuće.

Tako se polako ostvaruje plan predsednika Crvene zvezde i člana UO RSS zaduženog za ženski rukomet Milana Vujka, koji je pre dve godine najavio stvaranje velikog kluba. Uostalom novi selektor Srbije Španac Ignasio računa na devet igračica iz Zvezde.

Želi na SP

Lunde se ne odriče se reprezentacije, biće na priprema za vreme EHF nedelje, a planira i da čuva gol Norveška na SP krajem novembra i početkom decembra u Nemačkoj.

Želim to da uradim i to je cilj. Sada dobijam priliku da uđem u formu koja je neophodna za SP – rekla je norveškim medijima Lunde.

