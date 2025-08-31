Ostali sportovi

NEPRIKOSNOVEN! Jovan Nikolić slavio na memorijalu "Miroslav Gucunja"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 14:10

Srpski borac Jovan Nikolić pobednik je tradicionalnog bokserskog memorijalnog turnira "Miroslav Gucunja" koji se održava u Somboru u čast nastradalog Somborca koji je izgubio život na Košarama.

НЕПРИКОСНОВЕН! Јован Николић славио на меморијалу Мирослав Гуцуња

FOTO: BSS / Emilija Jovanović

Šesti po redu memorijal "Miroslav Gucunja", profi boks veče, održano je u Somboru u hali "Mostonga" u organizaciji "Balkan Boxinga", Bokserskog saveza Srbije i BK "Sombor". 

Glavnu borbu večeri boksovao je aktuelni šampion Evrope u olimpijskom boksu Jovan Nikolić koji je do sedme profi pobede stigao savladavši u meču srednje kategorije (težinski limit do 73,5 kg) jednoglasnom odlukom sudija (60:54, 59:55, 59:55) u šest rundi boksera iz Paname Omira Rodrigeza.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Turnir u Somboru je otvorio sudar teškaša Aleksandra Manića i Vasilija Krajinovića u kom je sve konce u svojim rukama u sve četiri runde držao Manić i na kraju pobedio jednoglasnom odlukom sudija (40:36, 39:37, 39:37).

Usledio je meč gde je viđen nokaut već u prvoj rundi. Marko Marić (do 70 kg) koji je odlučio da nastupa pod zastavom Srbije iako je rođen u SAD, boskovao je  protiv predstavnika BiH Belmina Hodžića u kategoriji do 70 kg. Posle serije sjajnih udaraca u prvoj rundi Marić je poslao protivnika u poraz i ostvario treću profi pobedu, a drugu nokautom.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

U sudaru srpskog boksera Relje Stojkovića (do 83 kg) i Rumuna Mariuša Mihaia Dumitrua većinskom odlukom sudija (40:36, 39:37, 38:38) u četiri runde pobedio je izvojevao domaći bokser.

Set glavnog programa borbi otvorio je meč poluvelter kategorije (do 63,5 kg) u kom je jedan od glavnih aduta BK "Sombor" Nazif Sejdi stigao do četvrte profi pobede, pošto je rutinski i jednoglasnom odlukom sudija (40:36, 40:36, 40:36) u četiri runde savladao Luku Veljovića iz Bosne i Hercegovine.

Peti meč boksovao je bronzani sa EP u Beogradu Almir Memić koji je u meču super-srednje kategorije (do 76,2 kg) snage odmerio sa Poljakom Adamom Česlakom. Zaslužena i ubedljiva pobeda otišla je u ruke Memića jednoglasnom odlukom sudija (60:53, 60:52, 60:53).

Usledio je meč miljenika somborske publike, osvajača "Beogradskog pobednika", bronzanog sa EP u Beogradu 2024. Omera Ametovića koji je u bantam kategoriji, u dogovorenoj težini do 54 kg, jednoglasnom odlukom sudija (39:37, 39:37, 40:36) u četiri runde savladao Kolumbijca Jina Kaiseda. Na kraju memorijala, Ametoviću  je dodeljena memorijalna plaketa "Miroslav Gucunja", za najborbenijeg boksera profi revije u Somboru. Plaketu mu je predala majka poginulog Gucunje.

Poslednje zagrevanje u ringu pred glavni meč večeri doneo je duel srpskog reprezentativca Rastka Simića, aktuelnog amaterskog vicešampiona Evrope u poluteškoj kategoriji u EUBC organizaciji, protiv Belgijanca Zijada El Mohora, u šest rundi, u kategoriji do 81 kg. Simić je u meču poluteške kategorije savladao Belgijanca, na poene u šest rundi, jednoglasnom odlukom sudija (60:54, 60:54, 60:54) i tako stigao do treće profi pobede.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!

VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!