NEPRIKOSNOVEN! Jovan Nikolić slavio na memorijalu "Miroslav Gucunja"

Srpski borac Jovan Nikolić pobednik je tradicionalnog bokserskog memorijalnog turnira "Miroslav Gucunja" koji se održava u Somboru u čast nastradalog Somborca koji je izgubio život na Košarama.

FOTO: BSS / Emilija Jovanović

Šesti po redu memorijal "Miroslav Gucunja", profi boks veče, održano je u Somboru u hali "Mostonga" u organizaciji "Balkan Boxinga", Bokserskog saveza Srbije i BK "Sombor".

Glavnu borbu večeri boksovao je aktuelni šampion Evrope u olimpijskom boksu Jovan Nikolić koji je do sedme profi pobede stigao savladavši u meču srednje kategorije (težinski limit do 73,5 kg) jednoglasnom odlukom sudija (60:54, 59:55, 59:55) u šest rundi boksera iz Paname Omira Rodrigeza.

Turnir u Somboru je otvorio sudar teškaša Aleksandra Manića i Vasilija Krajinovića u kom je sve konce u svojim rukama u sve četiri runde držao Manić i na kraju pobedio jednoglasnom odlukom sudija (40:36, 39:37, 39:37).

Usledio je meč gde je viđen nokaut već u prvoj rundi. Marko Marić (do 70 kg) koji je odlučio da nastupa pod zastavom Srbije iako je rođen u SAD, boskovao je protiv predstavnika BiH Belmina Hodžića u kategoriji do 70 kg. Posle serije sjajnih udaraca u prvoj rundi Marić je poslao protivnika u poraz i ostvario treću profi pobedu, a drugu nokautom.

U sudaru srpskog boksera Relje Stojkovića (do 83 kg) i Rumuna Mariuša Mihaia Dumitrua većinskom odlukom sudija (40:36, 39:37, 38:38) u četiri runde pobedio je izvojevao domaći bokser.

Set glavnog programa borbi otvorio je meč poluvelter kategorije (do 63,5 kg) u kom je jedan od glavnih aduta BK "Sombor" Nazif Sejdi stigao do četvrte profi pobede, pošto je rutinski i jednoglasnom odlukom sudija (40:36, 40:36, 40:36) u četiri runde savladao Luku Veljovića iz Bosne i Hercegovine.

Peti meč boksovao je bronzani sa EP u Beogradu Almir Memić koji je u meču super-srednje kategorije (do 76,2 kg) snage odmerio sa Poljakom Adamom Česlakom. Zaslužena i ubedljiva pobeda otišla je u ruke Memića jednoglasnom odlukom sudija (60:53, 60:52, 60:53).

Usledio je meč miljenika somborske publike, osvajača "Beogradskog pobednika", bronzanog sa EP u Beogradu 2024. Omera Ametovića koji je u bantam kategoriji, u dogovorenoj težini do 54 kg, jednoglasnom odlukom sudija (39:37, 39:37, 40:36) u četiri runde savladao Kolumbijca Jina Kaiseda. Na kraju memorijala, Ametoviću je dodeljena memorijalna plaketa "Miroslav Gucunja", za najborbenijeg boksera profi revije u Somboru. Plaketu mu je predala majka poginulog Gucunje.

Poslednje zagrevanje u ringu pred glavni meč večeri doneo je duel srpskog reprezentativca Rastka Simića, aktuelnog amaterskog vicešampiona Evrope u poluteškoj kategoriji u EUBC organizaciji, protiv Belgijanca Zijada El Mohora, u šest rundi, u kategoriji do 81 kg. Simić je u meču poluteške kategorije savladao Belgijanca, na poene u šest rundi, jednoglasnom odlukom sudija (60:54, 60:54, 60:54) i tako stigao do treće profi pobede.