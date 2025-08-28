Ostali sportovi

GRBIĆ PRVI ISPITUJE: Odbojkaši sutra na startu "Memorijala Vagner" u Krakovu igraju sa domaćinom, Poljskom

Slobodan Krstović

28. 08. 2025. u 13:38

POSLEDNjE provere pred Svetsko prvenstvo od 12.do 28.septembra na Filipinima odbojkaši će imati u Krakovu, gde će od petka do nedelje igrati na 22. „Memorijalu Vagner“. „Orlove“ će sutra (20.30) prvi testirati Grbićevi Poljaci. Naši u subotu (18.00) igraju sa Argentinom, a u nedelju (15.15) sa Brazilom.

FOTO: FIVB

Izabranici Georga Krecua su prošle nedelju igrali u Kanu sa Francuskom (1:3, 0:4) i jasno je opredeljena da svoj nivo igre i forme proveravaju protiv najjačih selekcija sveta. Koliko je to dobro zbog samopuzdanja igrača videće sa na SP.

Kormilar Srbije i dalje ne računa na povređenog kapitena Marka Ivovića, pa će šansu u Krakovu dobiti: Nikola Jovović, Vuk Todorović (tehničari), Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Božidar Vučićević (korektori), Vukašin Ristić, Stefan Negić (libera), Aleksandar Nedeljković, Petar Krsmanović, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović (blokeri), Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić i Vuk Kulpinac (primači).

Podsetimo, odbojkaši su H grupi na SP. U Manili će 14.septembra igrati sa Češkom, 16.sa Kinom i 18.sa Brazilom. Dve najbolje selekcije plasiraće se u osminufinala, a grupa H se ukršta sa grupom A u kojoj su Filipini, Iran, Egipat i Tunis.

