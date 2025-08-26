NA JAPAN BEZ TIJANE: Odbojkašice Srbije odlučuju o pobedniku grupe H na Svetskom prvenstvu u Tajlandu

TIJANA Bošković neće sutra (12.00) u poslednjem kolu grupe H na 20. SP u da predvodi odbojkašice protiv Japana. Kapitenka Srbije je prekjuče protiv Kameruna u drugom setu prilikom doskoka istegnula ligamente zgloba desne noge i u našem taboru se nadaju da će se opraviti do četvrtfinala. Naravno pre toga u osminifinala, 29. avgusta moraju da budu bolje od Holandije ili Tajlanda.

FOTO: N. Skenderija

- Tijana je zadobila uganuće (distorziju) desnog skočnog zgloba. Urađena je dodatna dijagnostika, gde je isključeno postojanje preloma kostiju i konstatovano istegnuće ligamenata. Uključena je u proces rehabilitacije i otpočeta je fizikalna terapija. Nezahvalno je baviti se prognozama koliko će trajati oporavak, ali sigurno je da ćemo probati da je spremimo za meč četvrtfinala. Ipak, teško je sa sigurnošću bilo šta reći. - naglasio je za sajt OSSRB dr Dejan Aleksandrić, lekar ženske seniorske reprezentacije Srbije.

Svetske prvakinje su svesne da u odlučujuće mečeve moraju da uđu bez jedna od najboljih odbojkašica sveta. Neigranje Boškovićeve okuražiće i naše protivnice, koje će videti šansu da iznenade Srpkinje. Srećom, meč u grupnoj fazi odlučuje samo o pobedniku grupe i ne bi trebalo izgubiti iz vida, da u eventualnom četvrtfinalu mogu ponovo da se sastanu sa Japankama. Zato je današnji duel na neki način i pripremni za osminufinala, jer će bez Tijane biti dosta teže eliminisati Tajland ili Holandiju.

- Nedostajaće nam Tijana, ali mislim da imamo igru za Japan. Sa Japankama je uvek teško igrati, jer su skroz drugačija ekipa. Uvek su igrale brže, ali odmerili smo nekoliko puta sa njima, imamo iskustvo protiv njih, tako da sam sigurna da ćemo dobro pripremiti meč taktički, tako da verujem da će biti sve kako treba - naglašava za OSS primač Aleksandra Uzelac.

Srpkinje su ove godine na turniru Lige nacija u Otavi bez Tijane i Maja Aleksić izgubili od Japanki sa 3:0. Ali, sada je sasvim druga priča na SP.

- Selektor Zoran Terzić nam je posle meča sa Kamerunom zamerio na servisu, jer je tražio do nas da jako serviramo. Ali, smo kako je meč odmicao igrale sve bolje. Duel sa Japanom nam je najbitniji do sada i verujem da ćemo prikazati bolju igru - ističe Katarina Dangubić.

Pomoćnik selektora Terzića Branko Kovačević ne krije da je ulog veliki:

- Meč će odlučivati o pobedniku grupe i ko će nam biti rival u osminifinala. Biće teško, ali dobro ćemo se pripremiti za njih.